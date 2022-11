Et voilà pourquoi les complotistes en reviennent toujours obsessionnellement à la figure des juifs

Kanye West est accusé d'antisémitisme.

Atlantico : Avec les récents tweets de Kanye West sur la communauté juive, dans quelle mesure cet antisémitisme est-il répandu et banalisé ?

Rudy Reichstadt : Il est banalisé au point que Kanye West lui-même ne voit pas le problème. Récemment j'ai vu une mannequin américaine déclarer que les Juifs possédaient et contrôlaient les médias -un discours difficile de faire plus antisémitisme- et ça n’a pas suscité une réprobation ou un scandale à la mesure de la gravité de ses propos. Il y a quelques mois on a parlé de la conférence Watch à laquelle un expert de l'ONU pour le comité des droits de l'homme a expliqué de la même manière que les Juifs contrôlaient les médias. À part la presse israélienne, personne n’en a vraiment beaucoup parlé, même pas du tout. Ça a été relevé et on est passé à autre chose mais comme c'est une idée assez largement banalisée... Et pourtant c'est une idée qui est au cœur de la doctrine antisémite.

Il faut aller au-delà des propos de Kanye West qui n’ont pas beaucoup d'intérêt. En fait, ce ne sont que des idées qui sont très présentes dans la vie politique américaine -que l’on trouve à l'extrême gauche comme à l'extrême droite et qu'on a chez Trump aussi-. Par exemple dans des clips de campagne, il a pu jouer là-dessus a en retournant cela contre George Soros.

Yair Rosenberg, journaliste américain et écrivain pour The Atlantic, estime que l'antisémitisme est non seulement un préjugé mais une théorie du complot. Partagez-vous cette analyse ?

Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il a des analyses intéressantes et pertinentes. Yair Rosenberg travaille sur cette question-là. Effectiviement, c'est fondamentalement une théorie de complot. Voltaire disait que l'idée du complot juif international a fait plus pour l’antisémitisme que le grief racialiste. Les Juifs ne doivent pas être tant détestés parce que qu’ils ont « une race différente ou une sous race » -pour reprendre la terminologie nazie-. Ça a été très présent du début du 20e siècle jusqu'à 1945. Après cela est devenu indicible -on comprend pourquoi- mais cette idée du complot a survécu aux persécutions ou au génocide des Juifs. Elle n’a cessé de revenir sous la forme de discours antisionistes radicaux avec l'idée que le complot juif est « un complot sioniste international » ce qui revient au même finalement. Et cette idée que derrière, en gros, un pouvoir caché qui tire les ficelles de la politique, de la finance, de l'économie et tout le pouvoir. Si vous enlevez cette idée-là il ne reste pas grand-chose de l'antisémitisme. Il y a l'idée de trahison, les Juifs seraient les traîtres et l'incarnation de la traîtrise par excellence. Rosenberg schématise quand il dit l'antisémitisme est fondamentalement une théorie du complot. L’antisémitisme est un discours d'hostilité à l'égard des Juifs où le motif complotiste est très présent et même primordial.

Comment expliquer que de nombreuses théories du complot finissent par retomber sur un substrat antisémite ?

Il n’y a pas de fatalité. Le complotisme est une structure qui pourrait exister sans être polluée et parasitée par l'antisémitisme, et par ailleurs, c'est une structure qui peut exister et qui peut apparaître sans avoir aucun lien avec l'antisémitisme. Dans l'extrême droite israélienne, des gens ennemis de l’antisémitisme forgent eux-mêmes leur propre théorie du complot. Quand vous avez l'extrême-droite israélienne qui accuse la gauche et Shimon Pérès d'avoir assassiné Yitzhak Rabin, ce n'est pas une théorie antisémite et motivée par l'antisémitisme. Au contraire, c’est une théorie motivée par une sorte d'ultra nationalisme fanatique religieux. Il n’y a pas de fatalité, le complotisme ne débouche pas forcément sur l'antisémitisme mais le fait est qu'on retourne très souvent sur l'antisémitisme.

Pourquoi et comment l'antisémitisme perdure-t-il dans le temps ?

Premièrement, il y a déjà le matériel à disposition et prêt à l'emploi car il y a deux siècles de gravures iconographiques, de discours, de texte antisémites et complotistes qu'on retrouve aujourd'hui très facilement sur Internet. Ceci a influencé notre cosmologie collective -notre vision du monde- cela peut être une grille d'interprétation du monde antisémitisme très bête mais aussi très efficace. Cela a été celle de millions de personnes en Europe il n'y a pas si longtemps. Pendant la première moitié du 20e siècle, ce n’était pas du tout stigmatisant de se déclarer et même de se réclamer antisémite.

Tout cela ne s'efface pas d’un trait de plume. Avec Internet, il est évident que l'on voit resurgir ces choses-là. On observe aussi tout un matériel forgé dans l'extrême droite occidentale européenne autour la sphère islamique et les djihadistes. Dans une revue publiée par Daesh, il y a eu notamment un dossier en particulier sur l'école de la République qui était qualifié toutes les trois lignes le Judéo-maçonique.

Tout cela n'explique pas pourquoi les Juifs sont de bons candidats à ce qu'on appelle l'idéation conspirationniste. Le conspirationnisme peut se fixer sur des figures de détestation, des groupes ou des personnes donc cela peut être les communistes, les musulmans ou la CIA. Mais très souvent ce sont les Juifs ou tout nouveau nom qu'on leur donne pour recrédibiliser la chose.

Pourquoi, il y a deux manières de répondre à la question, la manière antisémite et la manière non-antisémite :

-La manière antisémite qu’on retrouve chez Soral, c'est de dire qu'en fait les Juifs payent tous les méfaits dont ils sont responsables et qu’en réalité c'est tout à fait normal ce qui leur arrive puisqu’ils ne font que payer la monnaie de leur pièce. Les Juifs sont responsables des sentiments négatifs qu'ils inspirent, ça c'est l'approche antisémite.

-Celle non-antisémite -qui a mes préférences- c'est qu’il y a une condition historique juive notamment marquée par la diaspora qui peut être un élément d'explication. Les Juifs forment une minorité nationale dans la plupart des pays -le seul dans lequel ils ne sont pas en minorité c'est Israël- donc la condition juive moderne est marquée par la diaspora. C'est une minorité qui a embrassé complètement la modernité et qui a profité de la modernité. Là où on devrait trouver à peu près 1% de Juifs on en trouve plus, dans les prix Nobel, dans un certain nombre de professions notamment intellectuelles et scientifiques... Encore une fois pour des raisons qui tiennent à leurs conditions historiques qui est complexe. Et cela nourrit probablement, en tout cas cela prête le flanc à l'accusation de complot mondial. Si vous avez une minorité qui est présente dans plusieurs nations, plusieurs sociétés et que cela facilite les accusations d'une formation d'une cinquième colonne, d'être reliées entre elles et de former une sorte de complot mondial. Dans les faits c'est largement fantasmagorique. Pendant la Première Guerre mondiale, vous avez dans l'armée française des Juifs, dans l'armée allemande des Juifs et des deux côtés de bons patriotes fidèles à leur patrie parfois nationalistes qui se battent les uns contre les autres. Il n’y a pas de solidarité juive qui empêcherait cela. Comme ils sont très minoritaires au cours de cette histoire, la plupart des gens et notamment ceux qui peuvent être perméables aux idées antisémites le sont d'autant plus qu’ils ne connaissent pas de Juifs, ils n’en ont jamais croisé de leur vie. On croise des Juifs dans les grands centres urbains, les grandes métropoles, à Paris mais globalement la plupart des gens n'ont jamais vu un Juif de leur vie. Et cela aussi nourrit le fantasme et donne une chance au fantasme puisqu'il n'y a pas de point de comparaison dans la vie réelle.