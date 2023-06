Et voilà l'élément qui change tout par rapport aux émeutes de 2005

Un policier de la brigade anti-criminalité (BAC) arrête un manifestant lors de heurts qui ont éclaté après une marche blanche pour Nahel, à Nanterre, le 29 juin 2023.

Atlantico : Que pensez-vous des propos d'Houria Bouteldja, qui a déclaré : "Le paysage politique aussi a changé. En 2005, seule une poignée de gauchistes s'est solidarisée des émeutiers. Aujourd'hui, on a une France Insoumise travaillée par les luttes (...) dont on attend qu'elle appelle au calme et qui s'y refuse". Ce constat sur les émeutes et la gauche vous semble-t-il juste ?

Guillaume Bigot : C'est un constat tout à fait juste, mais il faut le compléter. En réalité, une certaine gauche s’est reniée trois fois depuis 2005.

LFI et EELV sont soumis au capitalisme en célébrant les migrations car le capitalisme souhaite une main-d'œuvre bon marché.

LFI et EELV sont soumis au wokisme soit à l'idéologie fabriquée sur les campus américains.

LFI et EELV sont aussi soumis à l’islamisme.

Monsieur Mélenchon est soumis à la seule véritable extrême droite en France, avec toutes ses caractéristiques telles que l'antisémitisme, l'homophobie, la misogynie et le patriarcat le plus brutal, c'est-à-dire l'islamisme. Ainsi, Mélenchon est soumis à l'extrême droite islamique, soumis au capitalisme et soumis à l'entrisme américain. C'est vraiment un reniement complet. La gauche s'opposait toujours aux puissants au nom des plus modestes, elle défendait la laïcité, la République et l'émancipation. Mais maintenant, c'est l'écrasement, le mépris, le saccage de tout ce qui a caractérisé les idéaux de la Révolution française. Il ne reste plus que la volonté de renverser l’ordre établi.

Par ailleurs, Madame Bouteldja et les frères musulmans devraient porter plainte contre le nom même du parti de France Insoumise. Je signale que "Islam" signifie "soumission" donc LFI est un nom islamophobe.

France insoumise : quelle plaisanterie ! Quel oxymore. C’est le parti de l’étranger comme disait de Gaulle du PCF.

Il n'y a rien d'insoumis, c'est une soumission totale. C'est comme l'histoire de l'arroseur arrosé. Ils pensent utiliser le ressentiment indigéniste colonial et l'islamisme à leur profit, mais en réalité, ils sont totalement manipulés à leur insu. D’ailleurs, à chaque fois que les gauchistes ont cherché à manipuler l’islamisme, cela a mal finit pour eux.

Cette histoire s’est répétée partout :en Algérie, au Soudan, en Égypte. Cette histoire a été réécrite 50 fois, donc il y a une pulsion suicidaire. Que ce soit la marche LGBTQ+ de Saint Denis ou même le député Bilongo, qui s'est fait agresser, si vous voulez, c'est couru d’avance. Donc, je pense qu'il y a une peur, une sorte de volonté de soumission et même de suicide.

Qu'est-ce qui a changé en 20 ans pour que, en 2005, presque personne n'adoptait cette logique politique, et qu'aujourd'hui, en 2023, cela domine une partie de la gauche qui soutient « non pas des émeutes mais des révoltes » selon les mots de Louis Boyard ?

Ils ont envie de faire tomber système. LFI veut sa sixième république. Les écolos veulent sauver le climat en faisant tomber le système. Ensuite, il y a une mythification du grand soir, de la Révolution.Tout cela s’est fait en plusieurs temps, la Révolution française ne voulait pas la Terreur, Lénine a fait un coup d’Etat et aujourd’hui les islamo-gauchistes représentent l’effondrement total du mythe de la révolution.

Plusieurs choses ont changé. Tout d'abord, la gauche a été absorbée par la gauche radicale et la gauche radicale a peur d’être ringardisée par le wokisme et l’écologie. Et tout le monde tombe dans une sorte de trou noir, de vide de la radicalité.

Cette gauche est complètement déstructurée et n'est plus elle-même. De plus, l'espoir de conquérir le pouvoir par les urnes s'est estompé, ce qui a conduit à une stratégie de survie électoraliste. En 2010, Mélenchon disait le voile dégradant et provoquant. C’est le même qui aujourd’hui le défend comme un instrument d’émancipation. C’est tout de même très pratique de se débarrasser du principe de non contradiction.

Le reniement de la gauche s'est fait en deux temps. D'abord, avec la chute du mur de Berlin, la matrice marxiste s'est effondrée. Ensuite, la social-démocratie, qui était la gauche de gouvernement, a également perdu de son influence en se convertissant au marché européiste.

Au lieu de revenir aux idéaux de la Révolution française, tels que l'émancipation et la république, on a assisté à une radicalisation. La gauche, représentée notamment par Mélenchon, est menacée d'être débordée à la fois par l'islamisme et par l'écologie. Il y a une course à l'échalote avec les écolos, notamment avec Rousseau, où les déclarations deviennent de plus en plus radicales. Cependant, l'écologie n'a rien de gauche. Ce mouvement ne s'adresse pas aux classes populaires, mais plutôt à la classe moyenne supérieure qui souhaite des aménagements écologiques dans les quartiers huppés. Les revendications écologiques sont souvent anti-populaires et déconnectées des préoccupations réelles des gens.

Malgré tout ce que vous pensez, pensez-vous qu'il y a une logique insurrectionnelle, une réelle volonté d'insurrection chez LFI et une partie de la gauche ?

Je ne les vois pas réellement prendre le pouvoir. Ils n'ont pas vraiment réfléchi à la prise du pouvoir, et ce ne sont pas des partis révolutionnaires comme l’était le parti bolchevique ou les trotskystes dont vient Jean-Luc. Leur côté révolutionnaire est folklorique.

Leur insurrection est virtuelle, contrairement à ce qui se passe dans les banlieues, qui est bien réel malheureusement. Je pense qu'ils ne réussiront pas à prendre le pouvoir, mais ils réussiront à aggraver le chaos.

Quel est selon vous le danger concret d'une gauche politique qui n'appelle pas au calme et à l'ordre, comme on peut le voir chez certains dirigeants politiques actuellement ?

À mon avis, cette gauche est déjà en perte de crédibilité et de légitimité. Elle se discrédite elle-même en se détachant de ses valeurs traditionnelles. Et il y a un effet mécanique, le désordre renforce, si ce n’est le pouvoir en place, au moins le désir d’ordre. Les Français ne vont pas se retourner vers ceux responsables du chaos.

Elle se suicide en prônant la politique de la République brûlée.

Ce n’est plus la mise en scène du bruit et de la fureur pour buzzer sur les réseaux.

Ils encouragent des barbares à brûler des écoles, des mairies et des commissariats.

Pensez-vous que nos débats politiques, ces dernières années, sont enfermés dans une forme de dictature de l'émotion ?

Oui, depuis longtemps, nos débats politiques sont dominés par l'émotion, et il y a une raison sous-jacente à cela. Les dirigeants politiques ne veulent plus assumer leurs responsabilités et préfèrent éviter de réfléchir. Ils n’ont plus de vision d’ensemble, de solitons ou de volonté.

L’amnésie du poisson rouge et l’émotion et caniche qui frétille de la queue leur suffit.

On se laisse emporter par l'émotion et l'instantanéité, et cela semble plus payant à court terme en terme politique. Les dirigeants ont le sentiment d’avoir déclenché des forces incontrôlables et de ce fait ils renoncent au pouvoir, mais en même temps, ils veulent qu'on vote pour eux mais se départissent de leur pouvoir. C'est un prétexte pour éviter d'aller de l'avant et d'assumer leurs responsabilités.

Qu’est-ce qui peut pousser la gauche à s’allier avec les islamistes et les indigénistes ?

Je pense que c’est leur propre expérience. Peut-être qu'ils se disent que la radicalité va s'estomper avec le temps, que ces mouvements vont s'assagir au fil des années et ainsi de suite comme l’a fait le trotskisme. À mon avis, là où ils se trompent complètement, c'est qu'ils pensent au trotskisme des années 70, alors que ces plutôt comparable à celui des années 1910/ C'est vraiment un contre-sens absolu. Je suis convaincu que des personnes comme Mélenchon pensent en réalité que tout le monde devrait les remercier d'avoir politiquement recyclé ces individus des banlieues, tels que les islamistes et les indigénistes. Car grâce à eux, ces personnes s'impliquent dans le jeu politique, même si leur entrée se fait par la radicalité et la contestation, tout comme nous, anciens trotskistes, qui souhaitions pendre les patrons et avons fini par devenir des sénateurs socialistes payant l’ISF.

Sauf que les idéologies du 20e siècle sont des religions de pacotille. En revanche, l'islam n'est pas une fausse religion, c'est une véritable religion et les religions ont une emprise puissante. Contrairement à l'écologie, au trotskisme et au marxisme, l'islam parle de la vie après la mort et possède une puissance bien supérieure.

Face à cette gauche, que faire ?

Le problème réside dans le fait qu'il n'y a plus de grands récits mobilisateurs. Les grands récits tels que ceux de la Révolution française, du marxisme ou du soleil d'octobre, sont épuisés. Je crois que l'intuition de Mélenchon, dans sa version initiale jusqu'en 2017, n'était pas fausse. Je pense que les promesses de la Révolution française n'ont pas été tenues. Dans un monde où les idéologies sur la table sont l'idéologie capitaliste américaine, hyper individualiste, l'idéologie chinoise autoritaire et hyper collectiviste. Et nous avons besoin de quelque chose pour équilibrer cela sur le marché des idéologies au début du 21e siècle.

C'est là qu'intervient peut-être l'écologie, avec une aspiration qui est assez profonde à sauver la Terre. Et puis il y a l'islamisme, qui est quelque chose de très ancien, ce n'est pas une idéologie récente, c'est même une religion. Le mythe de la Révolution française qui accorde une certaine place à l'individu, mais qui équilibre aussi l'individu avec l'intérêt général correspond à un point d’équilibre naturel entre modèle chinois et américain.

Si elle sort de sa névrose européiste, la France possède en elle une matrice idéologique puissante. Donc je pense qu'il y a quelque chose à ressusciter, il me semble que la France existe toujours, même si c'est de manière intermittente ou inconsciente. Il faudrait qu'il y ait réellement des gens qui se revendiquent de la gauche et réussisse à ranimer ce mythe pour contrer la mondialisation sans briser le capitalisme pour autant. Ce que Malraux appelait le bloc Michelet. L’idéologie française d’un pays qui n’est jamais aussi grand que lorsqu’il est grand pour le monde.