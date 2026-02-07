ILLUSION OU PREPARATION ?

7 février 2026

Et voilà ce que l’analyse des investissements militaires de la Russie enseigne sur la nature de la menace à laquelle l’Europe doit se préparer

Engagée dans une guerre d’attrition en Ukraine, la Russie accélère massivement sa production militaire, des drones aux missiles longue portée, en passant par la flotte navale. Derrière l’urgence du conflit, se dessine une stratégie de long terme qui interroge directement la sécurité européenne et la capacité de dissuasion de l’OTAN.