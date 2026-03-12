ENERGIE, INFLATION ET VULNERABILITE EUROPEENNE
12 mars 2026
Et s’il était temps d’exiger des comptes aux responsables de la dépendance énergétique européenne
La flambée des prix de l’énergie, relancée par la guerre contre l’Iran, menace de plonger l’Europe dans une nouvelle crise inflationniste. Pour certains observateurs, cette vulnérabilité tient autant aux tensions géopolitiques qu’aux choix énergétiques européens des dernières années.
4 min de lecture
MOTS-CLESeurope , Allemagne , dépendance énergétique , Guerre en Iran , Russie , puissance nucléaire , sanctions
THEMATIQUESEurope
Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.
