Drapeau Européen. (Image d'illustration)
ENERGIE, INFLATION ET VULNERABILITE EUROPEENNE

12 mars 2026

Et s’il était temps d’exiger des comptes aux responsables de la dépendance énergétique européenne

La flambée des prix de l’énergie, relancée par la guerre contre l’Iran, menace de plonger l’Europe dans une nouvelle crise inflationniste. Pour certains observateurs, cette vulnérabilité tient autant aux tensions géopolitiques qu’aux choix énergétiques européens des dernières années.

Rafael Pinto Borges Go to Rafael Pinto Borges page

europe , Allemagne , dépendance énergétique , Guerre en Iran , Russie , puissance nucléaire , sanctions

Europe
Rafael Pinto Borges

Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.

