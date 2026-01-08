HYPOTHESES

Et si nous étions tous des… Martiens ? Cette hypothèse fascinante sur l’origine de la vie terrestre

La vie est-elle née sur Terre… ou venue d’ailleurs ? Entre données géologiques, biologie primitive et hypothèse martienne, les scientifiques explorent un scénario fascinant qui interroge le moment, le lieu et les conditions de l’émergence du vivant.