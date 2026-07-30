SECURITE

Et si l’IA compromettait vraiment la sécurité comme le suggère Anthropic, serions-nous prêts ?

L'intelligence artificielle est-elle en train de changer les règles de la cryptanalyse ? Après avoir identifié des attaques inédites contre certains algorithmes, elle ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche en cybersécurité, tout en soulevant une question majeure : nos systèmes sont-ils prêts à faire face à une faille critique découverte par une IA ?