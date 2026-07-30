SECURITE
30 juillet 2026
Et si l’IA compromettait vraiment la sécurité comme le suggère Anthropic, serions-nous prêts ?
L'intelligence artificielle est-elle en train de changer les règles de la cryptanalyse ? Après avoir identifié des attaques inédites contre certains algorithmes, elle ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche en cybersécurité, tout en soulevant une question majeure : nos systèmes sont-ils prêts à faire face à une faille critique découverte par une IA ?
7 min de lecture
MOTS-CLESIA , tech , Sécurité , algorithmes , Défense , NIST
THEMATIQUESTech & IA
Professeur à l’Université de Rennes, membre de l’IRISA et de l’Institut Universitaire de France. Co-auteur de Falcon (standard de signature post-quantique du NIST). Expert en cryptographie post-quantique, cryptanalyse et sécurité des implémentations
Professeur à l’École Polytechnique.Spécialiste de cryptographie post-quantique et de protection de la vie privée. Co-animateur du groupe de travail Codage et Cryptographie du CNRS.
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Professeur à l’Université de Rennes, membre de l’IRISA et de l’Institut Universitaire de France. Co-auteur de Falcon (standard de signature post-quantique du NIST). Expert en cryptographie post-quantique, cryptanalyse et sécurité des implémentations
Professeur à l’École Polytechnique.Spécialiste de cryptographie post-quantique et de protection de la vie privée. Co-animateur du groupe de travail Codage et Cryptographie du CNRS.