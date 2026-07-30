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Blurred backgroundUn smartphone tenu en main affichant les icônes de certaines des principales applications basées sur l'intelligence artificielle, notamment des modèles de langage (LLM), des agents conversationnels et des outils d'IA générative.
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SECURITE

30 juillet 2026

Et si l’IA compromettait vraiment la sécurité comme le suggère Anthropic, serions-nous prêts ?

L'intelligence artificielle est-elle en train de changer les règles de la cryptanalyse ? Après avoir identifié des attaques inédites contre certains algorithmes, elle ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche en cybersécurité, tout en soulevant une question majeure : nos systèmes sont-ils prêts à faire face à une faille critique découverte par une IA ?

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MOTS-CLES

IA , tech , Sécurité , algorithmes , Défense , NIST

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-Alain Fouque
Professeur à l’Université de Rennes, membre de l’IRISA et de l’Institut Universitaire de France. Co-auteur de Falcon (standard de signature post-quantique du NIST). Expert en cryptographie post-quantique, cryptanalyse et sécurité des implémentations

Professeur à l’Université de Rennes, membre de l’IRISA et de l’Institut Universitaire de France. Co-auteur de Falcon (standard de signature post-quantique du NIST). Expert en cryptographie post-quantique, cryptanalyse et sécurité des implémentations

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Olivier Blazy
Professeur à l’École Polytechnique.Spécialiste de cryptographie post-quantique et de protection de la vie privée. Co-animateur du groupe de travail Codage et Cryptographie du CNRS.

Professeur à l’École Polytechnique.Spécialiste de cryptographie post-quantique et de protection de la vie privée. Co-animateur du groupe de travail Codage et Cryptographie du CNRS.