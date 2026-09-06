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Des citoyens mobilisés lors d'une manifestation contre le racisme.
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EFFET MIROIR

6 septembre 2026

Et si le vrai problème n'était pas racial, mais civique ? Ce que la polémique "racisé" masque vraiment

La polémique autour de vidéos tournées par des voyageurs, qualifiés de « racisés » par Franceinfo, illustre-t-elle une dérive du débat public vers une lecture systématiquement raciale des comportements ?

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MOTS-CLES

race , Racisme , antiracisme , effet miroir , société , France , tensions , polémique , racisé , voyage , tourisme , immigration , influence , grille de lecture , médias , réseaux sociaux , controverse , civilité , incivilités

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Vincent Tournier

Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.

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