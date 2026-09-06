EFFET MIROIR
6 septembre 2026
Et si le vrai problème n'était pas racial, mais civique ? Ce que la polémique "racisé" masque vraiment
La polémique autour de vidéos tournées par des voyageurs, qualifiés de « racisés » par Franceinfo, illustre-t-elle une dérive du débat public vers une lecture systématiquement raciale des comportements ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.
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Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.