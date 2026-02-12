UNE NOUVELLE ERE
12 février 2026
Et si le mois de février 2026 venait de marquer un tournant DÉTERMINANT dans l’histoire de l’IA ?
En présentant le 5 février dernier son GPT-5.3-Codex, OpenAI annonce avoir construit le premier modèle d’IA “à s’être auto-construit”.
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.
Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises.
