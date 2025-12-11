©
Un homme présente le clap original du film « Eyes Wide Shut » de la collection « Cinema Stanley Kubrick » à la maison de vente aux enchères Aste Bolaffi à Turin, le 23 mars 2018.
11 décembre 2025
Et si Eyes Wide Shut était le film de Noël par excellence ?
Oubliez Die Hard, Eyes Wide Shut est en réalité le film de Noël par excellence.
Nathan Abrams a beaucoup écrit sur le cinéma, l'histoire, la politique et la culture populaire transatlantiques, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni.
