Et s’il il fallait nous faire à l’idée déplaisante que le Covid est là pour durer (et que nous ne sommes pas prêts de retrouver nos vies d’avant) :

Un membre du personnel médical soigne un patient infecté par la Covid-19 dans l'unité de soins intensifs Covid-19 de l'hôpital Georges Pompidou, le 6 avril 2021, à Paris.

Atlantico : Immunité collective difficilement atteignable avec Delta, troisième dose de vaccin à l'étude, épidémie qui repart en Israël malgré la forte couverture vaccinale, émergence de variants… Le scénario d’un Covid qui serait là pour durer est-il en train de se confirmer ?

Antoine Flahault : Ce qui se confirme c’est que le vaccin seul ne nous sortira pas d’affaires. Pour maîtriser cette pandémie, il va falloir combiner à une couverture vaccinale très élevée une très faible circulation du virus dans la population.

Les mesures actuellement en place en France, notamment avec le passe sanitaire, sont-elles en mesure de contrer ce scénario ?

Antoine Flahault : On entend beaucoup dire que le passe sanitaire serait trop souvent contourné pour être efficace. On entendait de tels propos lors des précédents confinements, mais aussi à propos du port du masque, ou de l’usage du gel hydro-alcoolique. L’usage étendu du passe sanitaire est un pari français et italien, et il est suffisamment intéressant pour mériter notre soutien pour son expérimentation et surtout pour espérer qu’il tiendra ses promesses. L’usage étendu du passe sanitaire comporte en effet trois promesses. La première est déjà atteinte, c’est la stimulation de la campagne vaccinale. En un peu plus d’un mois la France a rejoint la couverture vaccinale d’Israël et le peloton de tête des pays les mieux vaccinés au monde (on peut dater la première évocation de son instauration au 12 juillet, date du discours présidentiel en France). Qui l’eut cru ? La deuxième promesse sera évaluable d’ici quinze jours ou trois semaines, ce sera l’effet de l’usage étendu du passe sanitaire sur la quatrième vague que connaissent les pays d’Europe de l’Ouest cet été. Le taux de reproduction effectif Re s’est cassé en France comme en Italie. Va-t-il durablement se situer au-dessous de 1, c’est à dire à 0,9 ou encore moins et ainsi l’usage étendu du passe sanitaire aura joué le rôle d’un véritable confinement (ici uniquement des personnes non vaccinées), sans ses impacts sociaux et économiques désastreux. La troisième promesse pourra s’évaluer cet automne et cet hiver si le maintien de l’usage étendu du passe sanitaire permet d’éviter le retour à des confinements auxquels les pays voisins seraient obligés de recourir parce que le virus et ses variants reviendraient à des niveaux menaçant leur système de santé. On pourra aussi mesurer son acceptabilité auprès de la population et comparer les mesures prises par les Français, les Italiens et les autres pays européens et leurs effets respectifs sur la pandémie, la vie sociale, éducative, et la situation économique de ces pays.

Doit-on préparer la population (déjà épuisée par un an de restrictions) à un virus qui perdure durablement ou tout faire pour que cela n’arrive pas ? La population est-elle prête à adopter de nouveaux comportements, que ce soit pour l’une ou l’autre situation ?

Antoine Flahault : La population se rend compte de l’imprédictibilité de cette pandémie depuis le début. Nous faisons tous preuve d’une très grande résilience aussi depuis le début. Qu’il y ait des doutes sur les manières de riposter à la pandémie, qu’il y ait des débats, des oppositions, tout cela fait partie du jeu démocratique. Mais on est en train de passer lentement d’un mode de traitement d’urgence vers un mode qui s’installe sur le plus long terme. Il devrait se produire un certain niveau d’harmonisation entre les pays de même niveau de vie et d’infrastructures sanitaires. Le temps va finir par filtrer les expériences des uns et des autres et conserver les meilleures interventions contre la pandémie, par exemple le séquençage à l’australienne, le traçage rétrospectif asiatique, peut-être le passe sanitaire des Français s’il s’avère efficace, voire dans certaines situations, qui sait, l’obligation vaccinale, l’aération des lieux clos vérifiés par capteurs de CO2, certains modes de contrôles sanitaires aux frontières, le port de masques normalisés, etc… On verra à partir de l’expérience des uns l’intérêt ou l’inutilité dispendieuse de doses de rappels pour les vaccins. On tirera des leçons des tests antigéniques répétés dans les écoles. On en saura davantage sur les types de masques les plus efficaces (FFP2, chirurgicaux, tissu).

Les pays qui ont verrouillé leurs frontières pour maintenir leur stratégie zéro Covid auront envie de desserrer l’étau à l’avenir car cette politique finit par être pesante pour les populations captives des pays correspondants. Les autres qui auront fait tourner la planche à billets pour amortir les conséquences sociales de leurs confinements répétés sauront qu’ils devront trouver d’autres options pour empêcher la saturation de leurs hôpitaux car leurs économies ne se remettraient pas de confiner à nouveau. Bref, le temps des positions idéologiques et solitaires vis-à-vis de la gestion de cette pandémie devrait faire place à une période plus multilatéraliste, partant de bilans rigoureux évaluant les options politiques prises jusqu’à présent, tirant le meilleur de chacune, délaissant les échecs passés, évaluant mieux les paris les plus prometteurs. La science devrait donc continuer d’éclairer la décision publique ces prochains mois, mais d’une manière plus collective, mobilisant les talents et les énergies globales.

Et s’il il fallait nous faire à l’idée déplaisante que le Covid est là pour durer (et que nous ne sommes pas prêts de retrouver nos vies d’avant) :