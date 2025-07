Expulsions

Et quand les Iraniens expulsent des millions de réfugiés afghans, que disent donc les gauches occidentales… ?

Enjoignant les quatre millions d’Afghans installés sur son sol à quitter le pays avant dimanche, l’Iran a déjà refoulé plus d’un million de personnes - dont un quart d’enfants - dans ce qui s’annonce comme la plus vaste déportation de son histoire récente. Les ONG dénoncent des expulsions forcées (70 % des départs), des arrestations expéditives pour « espionnage » et une propagande d’État qui traite les Afghans de traîtres. En bafouant le principe de non-refoulement, Téhéran fait peser une nouvelle crise humanitaire sur un Afghanistan exsangue. Reste le silence assourdissant des mouvances gauchistes occidentales, promptes à défendre l’Iran contre Israël mais curieusement muettes face à cette purge ethnique.