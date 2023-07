Olaf Scholz et la maire de Berlin Franziska Giffey échangent avec des ingénieurs en mécanique lors d'une visite de l'usine de BMW à Berlin, le 19 décembre 2022.

Avec sa nouvelle loi sur l’immigration qualifiée, l’Allemagne entend devenir le pays doté du « droit de l’immigration le plus moderne en Europe ». Ce nouveau système doit permettre d’attirer des travailleurs étrangers expérimentés et confirme la volonté du gouvernement allemand d’ouvrir davantage son marché du travail aux immigrés.

Catherine Perron est politologue et chargée de recherche à Sciences Po. Entrée au CERI en 2002, Catherine Perron est diplômée de Sciences Po et de l'Université libre de Berlin. Ses recherches actuelles portent sur les migrations forcées et les politiques de l'histoire et de la mémoire en Allemagne et dans les pays d'Europe centrale et orientale.

Atlantico : Quels sont les principaux éléments de la nouvelle loi allemande sur l'immigration qualifiée ? Quel est son objectif ?

Jeanette Süß : Il s'agit de la deuxième grande réforme du système d'immigration en Allemagne. Le gouvernement précédent, sous la direction de la chancelière Angela Merkel, avait déjà réformé le système. Cette réforme a été réalisée en 2020, il y a donc peu de temps.

Cette nouvelle loi porte le même nom que la précédente, mais elle apporte des changements fondamentaux par rapport aux critères de qualification. Elle comprend deux nouveaux dispositifs, dont l'un est assez connu à l'échelle mondiale. Il s'agit du système à points, qui s'inspire directement de systèmes mis en place au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Deuxièmement, il y a des dispositifs pour les travailleurs expérimentés, c'est-à-dire des personnes ayant au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente pour les métiers qu'ils souhaitent exercer.

La précédente loi visait à faciliter l'entrée sur le marché du travail pour les travailleurs étrangers, mais sans abroger la logique de l'équivalence des normes allemandes en terme de qualification. Avec cette nouvelle loi, pour les travailleurs expérimentés, il est peu probable que des ressortissants de pays non-membres de l'UE aient les mêmes qualifications formelles que celles requises en Allemagne. Il y a donc un véritable changement de paradigme, non seulement du point de vue des employeurs, mais aussi dans la législation qui sera mise en place. Par exemple, un ingénieur du Ghana devra présenter son diplôme du Ghana et il ne sera plus nécessaire d'exiger des qualifications exactement équivalentes dans tous les aspects de la formation, car cela serait tout simplement irréaliste.

Catherine Perron : La nouvelle loi sur l’immigration ouvre un système assez moderne en Allemagne. Il y a trois voies pour venir travailler. L’objectif est d’attirer des travailleurs qualifiés, ce qui n’est pas nouveau, cela date du début des années 2000. Cette situation est née des évolutions démographiques de l’Allemagne, du manque de main-d’œuvre lié au vieillissement et du manque de travailleurs qualifiés.

Au début des années 2000, des tentatives de simplifications des procédures avaient été menées afin de pouvoir faire venir des travailleurs étrangers. Cela a relativement échoué, notamment pour des raisons de difficultés à s’établir en Allemagne. Des obstacles étaient présents en termes de salaires, de contrats. Les exigences étaient élevées de la part des employeurs. Très peu de travailleurs étrangers venaient s’installer.

La culture de la bienvenue (« willkommenskultur »), l’un des grands slogans en 2015 au moment de la crise des réfugiés, était déjà au cœur des réflexions, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, chez les employeurs qui constataient le fait que les travailleurs étrangers ne venaient pas. Une réflexion a donc été menée en Allemagne afin d’être plus accueillants. Cela ne s’adressait pas exclusivement à des demandeurs d’asile mais à des personnes qualifiées qui allaient être aidées pour qu’elles puissent s’installer en Allemagne. Un accompagnement pour les formalités administratives était notamment au cœur de cette réflexion sur la culture de la bienvenue.

De ce constat est venue cette vague de migrations. Les arrivées de migrants se sont concentrées en 2015 et se poursuivent depuis deux à trois ans. L’Allemagne a tiré les leçons de ces expériences. Le problème démographique est loin d’être réglé. Avec le Covid, le manque de travailleurs qualifiés est apparu de plus en plus criant.

Le débat sur une immigration de travail dure depuis près d’une dizaine d’années. La nouvelle loi est dirigée vers les travailleurs qualifiés.

Cette loi crée des nouvelles voies d’immigration vers l’Allemagne qui sont censées être simplifiées.

Une note du CERFA s’est intéressée à ces trois voies d’immigration et aux différentes manières d’accéder au marché du travail allemand et comment il est possible d’entrer en Allemagne et d’obtenir un titre de séjour.

Quels sont les effets attendus de cette nouvelle loi sur l'immigration qualifiée ? Est-ce que cette loi parviendra à atteindre ses objectifs ?

Jeanette Süß : L'objectif affiché est clairement de combler le déficit de main-d'œuvre sur le marché du travail allemand. Cependant, il est important de souligner que les chiffres montrent un écart significatif entre les besoins estimés et les chiffres actuels. Selon l'Institut pour le marché du travail (IAB) auprès de l'Office fédéral pour la migration et les réfugiés, il est estimé que l'Allemagne a besoin de 400 000 travailleurs qualifiés par an pour combler ces déficits. À l'heure actuelle, le nombre d'immigrants qualifiés s'établit à environ 73 000 par le biais de voies de migration professionnelle, auxquels s'ajoutent environ 60 000 étudiants et apprentis.

Il est difficile de prédire si cette loi permettra de combler ces besoins de manière satisfaisante. Cependant, la présidente du Conseil des sages économiques allemand, Monika Schnitzer, a suggéré qu'en réalité, il faudrait accueillir jusqu'à 1,5 million de personnes par an pour résoudre ce problème. Cela donne une idée approximative de l'ampleur du défi en termes de chiffres absolus.

En outre, il convient de noter que dans les 400 000 travailleurs nécessaires, il s'agit uniquement de ressortissants de pays tiers, tandis que les ressortissants de l'Union européenne viennent s'ajouter à ce nombre. Cela pose des défis particuliers en termes de gestion administrative et d'organisation des ambassades pour traiter les demandes de visa et de dossiers pour les ressortissants de pays tiers. La mise en œuvre effective de ces dispositifs dépendra donc largement de la capacité administrative et des ressources disponibles.

Il est donc crucial de comprendre que la simple mise en place de nouvelles mesures facilitant l'immigration ne garantit pas nécessairement leur succès. Il est impératif d'investir massivement dans les structures, l'infrastructure et les services nécessaires pour soutenir l'immigration qualifiée. Cela inclut la mise en place d'une culture d'accueil et de services adaptés, à la fois pour les employeurs et pour les immigrants qualifiés. Il faudra du temps pour instaurer cette culture et ces services, et il est réaliste de s'attendre à ce que la situation ne soit pas améliorée dans un délai immédiat mais plutôt dans un délai de 5 à 10 ans.

Les entreprises allemandes ont principalement rencontré des difficultés à pourvoir des postes dans les secteurs moyen et haut de gamme. Dans cette perspective, la réussite de cette stratégie peut-elle être remise en question ?

Jeanette Süß : Il y a une pénurie de main-d'œuvre qui se manifeste dans de nombreuses entreprises et divers secteurs, tels que les soins de santé. Par exemple, les initiatives visant à expérimenter de nouvelles voies pour permettre à des travailleurs moins qualifiés d'intégrer ces domaines ne fonctionnent pas toujours. Les qualifications requises restent essentielles.

Cependant, il existe de nombreux emplois réglementés où le maintien des standards est crucial. Par exemple, cela s'applique au droit, aux notaires, aux pharmaciens ou ingénieurs… Ces professions impliquent des procédures formalisées et nécessitent une attention particulière. D'un autre côté, il y a des métiers qui exigent moins de qualifications formelles, tels que ceux liés aux technologies de l'information et de la communication, ainsi que d'autres métiers de service tels que la restauration ou la construction. Dans cette catégorie, l'expérience professionnelle peut être tout aussi pertinente que les qualifications formelles. Par exemple, dans le domaine de la restauration, un diplôme n'est pas toujours nécessaire si vous avez une expérience de travail de 10 ans dans de nombreux restaurants renommés.

Cependant, il existe certaines catégories, en particulier dans le domaine médical, où il y a une pénurie flagrante de main-d'œuvre. Ce problème est aggravé par le vieillissement de la population en Allemagne, qui est plus prononcé que dans d'autres pays. Cela représente un défi complexe, c'est pourquoi l'Allemagne a mis en place des programmes sur mesure pour combler ces lacunes. Par le biais de partenariats ciblés avec des pays d'origine comme le Vietnam et les Philippines, des dispositifs juridiques ont été mis en place pour faciliter l'arrivée des travailleurs qualifiés en Allemagne et pour les aider à compléter leur formation afin de répondre aux normes allemandes.

Ces mesures ne peuvent résoudre complètement le problème, et l'apprentissage de la langue reste un défi majeur, en particulier par rapport à des pays comme le Canada ou le Royaume-Uni. Pour les travailleurs qualifiés, il reste donc un enjeu important. Dans l'ensemble, il est nécessaire de combiner différentes approches pour faire face à cette situation.

Malgré cette nouvelle loi et ces trois voies remaniées, certains observateurs redoutent que cela ne puisse pas résoudre certains problèmes à la fois de manque de main-d’œuvre dans l’industrie et aussi pour l’accès à l’université et à l’éducation en Allemagne. Les pré-requis en termes de niveau d’allemand sont toujours assez élevés et stricts…

Catherine Perron : Il y a quelques années, une loi assez similaire avait été instaurée. Cela n’avait absolument pas marché effectivement. L’administration ne suit pas. Il faut voir le nombre de migrants ou d’étrangers qui ont été accueillis depuis une dizaine d’années en Allemagne. Les administrations locales en charge de l’accueil sont totalement débordées. A Stuttgart, si vous regardez le bureau pour les étrangers, qui est censé apporter de l’aide pour toutes les démarches, pour obtenir un titre de séjour, le délai est extrêmement long. L’administration est débordée et n’arrive pas à faire face aux demandes. Il y a donc un véritable problème administratif à cause de sous-effectifs. Certains experts craignent qu’au niveau administratif cela ne suive pas.

En aval, la question des cours d’allemand se pose effectivement. Pour l’accueil des Syriens en 2015, l’allemand était un gros problème. Pas assez d’efforts ont été menés sur l’apprentissage de la langue. Les Ukrainiens arrivés depuis le début de la guerre suivent aussi des cours d’allemand. Il y a aussi les centaines de milliers de migrants et de demandeurs d’asile qui sont arrivés ces deux dernières années. Face à cette réalité, le système est en surcharge et n’est plus adapté face au grand nombre de personnes qui arrivent. Dans ces conditions, il n’est plus possible de leur permettre d’être efficace par la suite sur le marché du travail. Cela est très difficile si les individus concernés ne sont pas en capacité de parler allemand dans certains métiers très qualifiés.

Comment est-ce que vous replacez cette loi et cette vision allemande de l’immigration dans un temps plus long, celui de la perception allemande sur le sujet ?

Catherine Perron : En Allemagne, jusque dans les années 2000, des dirigeants politiques de la CDU étaient capables de dire que l’Allemagne n’était pas un pays d’immigration. Un revirement absolument total s’est ensuite produit, initié notamment par la coalition rouge-verte à l’époque de Schröder, et qui consistait à dire que cela était totalement faux, notamment en s’appuyant sur l’histoire du pays. L’Allemagne avait réellement besoin d’immigration, selon cette vision. Le débat sur ce besoin de main-d’œuvre qualifiée était dépassionné car il a été mené en se concentrant sur l’aspect économique et pratique. La loi avait été adoptée sans dérapages xénophobes. Nous assistons à cette évolution et à ce phénomène depuis une quinzaine d’années, depuis les années 2010. Il y a une différence fondamentale avec la France. La question de l’immigration est bien au cœur des débats en Allemagne. Le pays a accepté le fait qu‘il y ait des flux migratoires dans le monde. Une part arrive en Europe. L’Allemagne considère donc qu’il faut accueillir les gens et s’y préparer. Les Allemands sont assez pragmatiques et réfléchissent beaucoup aux solutions et aux mesures à mettre en œuvre pour que cela se déroule le mieux possible. L’Allemagne considère qu’elle a besoin de l’immigration de travail et souhaite donc réfléchir à qui elle souhaite précisément accueillir ou faciliter l’entrée dans le pays et dans quelles conditions. Il y a eu des ballons d’essai avec la loi sur les Balkans de l’Ouest sur l’entrée des travailleurs. De nombreuses études assez pragmatiques ont permis d’identifier qui étaient les demandeurs d’asile principalement refusés. Les personnes en provenance des Balkans de l’Ouest, qui ne sont pas encore dans l’Union européenne, étaient celles dont les demandes d’asile étaient principalement refusées. L’Allemagne a proposé à ces pays des accords. Plutôt que de renvoyer les personnes issues de l’immigration illégale, autant créer des filières d’immigration légales qui permettent à des gens dont nous avons besoin de venir légalement en Allemagne. Des négociations ont été menées avec les gouvernements en question afin de déterminer quels seraient les meilleurs candidats potentiels à l’immigration vers l’Allemagne. Cela permettait de voir comment réguler ces flux et de tenter d’arriver à reprendre la main, pour ne pas subir l’arrivée mais pour mieux la contrôler et l’orienter, même si dans la pratique cela ne marche pas nécessairement (l’étude du CERFA le précise bien). Le débat sur l’immigration a été très largement dépassionné en Allemagne.

L'Allemagne a-t-elle consulté ses partenaires européens sur cette stratégie ? Est-ce une décision solitaire qui peut susciter de l'hostilité en Europe ?

Jeanette Süß : S’il y a eu quelques échanges avec des pays européens, notons que l'Union européenne n'a pas la compétence exclusive ni partagée pour décider de l'immigration économique. Il existe certaines directives pour certaines catégories, telles que la carte bleue européenne, mais nous sommes encore loin d'y avoir une européanisation des systèmes d'immigration en Europe. Dans un rapport du Sénat, les comparaisons ont été faites entre les systèmes d'immigration en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède, au Danemark, au Canada.

Cependant, il est important de noter que l'Allemagne se démarque en affichant une volonté d'ouverture et des politiques plus progressistes par rapport à certains discours restrictifs sur la migration en Europe. Certains pays adoptent une approche plus réaliste en tenant compte des besoins du marché du travail, tandis que d'autres préfèrent fermer partiellement les yeux. Bien que chaque pays ait sa propre situation économique et démographique, il y a une tendance croissante à reconnaître la nécessité d'une main-d'œuvre qualifiée dans plusieurs secteurs, et cela partout dans l'Union européenne.

Catherine Perron : En juin 2023, Sciences Po a remis le grade de docteure honoris causa à Angela Merkel pour sa politique migratoire. Cela peut apparaître assez paradoxal car la France n’était pas tellement ravie de la politique migratoire allemande. L’Allemagne a largement contribué à l’espace Schengen et aux accords de Dublin qui ont créé un système qui rendait de facto impossible le fait de déposer une demande d’asile en Allemagne. Cela a très largement repoussé le poids des demandes d’asile aux pays du Sud d’où arrivaient les migrants. Pendant des années, cette situation convenait très bien aux Allemands. Au début des années 90, l’Allemagne avait fait face à un flux migratoire phénoménal avec les Allemands de l’Est, des personnes de l’ex-URSS (de Roumanie, de Pologne). Des centaines de milliers de personnes sont arrivées en plus des demandeurs d’asile pendant la guerre d’ex-Yougoslavie. En réaction à cela, l’Allemagne a tenté de juguler ces flux et de fermer ses frontières.

L’Allemagne a ensuite essayé d’imposer au niveau européen une politique qui devait rester très favorable à l’immigration. Cela empêchait les dépôts de demandes d’asile en Allemagne et permettait de bénéficier d’un droit d’asile très libéral par rapport aux autres pays.

En 2015, le gros reproche fut l’attitude d’Angela Merkel. Elle n’avait pas d’autres choix que d’ouvrir les frontières. Cette décision a été très peu concertée avec le reste de l’Europe. Tout un discours s’est mis en place de la part des Européens pour se plaindre du manque de coopération à l’automne 2015.

L’Allemagne est actuellement à nouveau en porte-à-faux. Il faudrait que Berlin arrive à convaincre les autres pays via des compromis. Peut-être que la France est le pays le moins difficile à convaincre du bien-fondé de cette politique. La situation est plus compliquée en revanche avec les pays de l’Est. Ils sont loin d’adhérer à la politique allemande en matière d’immigration.

Quelles pourraient être les conséquences européennes de cette décision allemande ?

Jeanette Süß : Il est possible que d'autres pays européens s'inspirent finalement de cette loi. Toutefois, il est essentiel de prendre en compte les dispositifs législatifs mis en place et de tirer des enseignements des expériences menées quelques années plus tard, par exemple dans 3 à 4 ans. Il faudra du temps pour évaluer quels leviers ont fonctionné et lesquels n'ont pas donné les résultats escomptés, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de ces politiques. Il s'agit d'une approche novatrice en Europe, qui n'existe pas à cette échelle.

Il est également important de souligner qu'il y a des débats en cours à l'échelle européenne concernant un système à points en commun pour les migrants à l'avenir. Bien que cela puisse ne pas être réaliste à court terme, il pourrait être intéressant de proposer des idées à la Commission européenne à cet égard. Il est donc important de suivre de près la mise en place de ce nouveau système en Allemagne.

De plus en plus d'accords migratoires et de partenariats migratoires sont conclus à l'échelle européenne. Par exemple, le pacte avec la Turquie pour lutter contre l'immigration irrégulière. L'idée est de créer des packages de mesures qui offrent également des voies d'immigration légale. L'Allemagne est très impliquée dans cette approche, et la coopération avec d'autres pays européens est cruciale pour sa réussite. Il est donc essentiel de ne pas vouloir imposer une approche unilatérale sans prendre en compte les spécificités et les intérêts de chaque pays d’origine. Cela permettra de renforcer les échanges d'informations entre les collègues européens et de favoriser une approche collaborative vis-à-vis les pays partenaires pour la gestion des flux migratoires.

L’Allemagne a donc refait ce qu’elle avait fait en 2015 en suivant son intuition sans consulter ses partenaires européens ?

Catherine Perron : L’Allemagne tente d’imposer son modèle. Il paraît le plus sage et le plus réfléchi. Mais Berlin apparaît très esseulé. Il y a beaucoup d’efforts qui sont menés afin de convaincre les autres pays par rapport à la situation de 2015 ou d’avant cette période. En France, nous n’entendons pas la voix de la raison.

L’Allemagne pourrait se retrouver dans la même situation de porte-à-faux qu’elle ne l’était jusqu’à présent, avec des rôles exactement inversés. Dans le discours politique public, nous n’entendons pas du tout ce type de raisonnement dépassionné en France et encore moins dans des pays comme l’Italie ou les pays de l’Est (la Pologne ou la Hongrie) sur l’immigration. L’Allemagne a donc encore beaucoup de travail afin d’espérer convaincre ses partenaires européens.