Le ministre d'État aux affaires énergétiques du Qatar et président-directeur général de QatarEnergy Saad Sherida al-Kaabi s'exprime lors d'une conférence de presse à Doha, le 21 juin 2022.

Atlantico : Le Qatar et la Chine ont annoncé un contrat important de LNG (gaz naturel liquégié). De quoi s'agit-il?

Damien Ernst : Il faut savoir que le Qatar est un gros producteur de LNG et d’ici 2027, on pense qu’ils auront une capacité de 126 millions de tonnes par an, c'est-à-dire plus ou moins 1800 TWh par an. Ce qu’on apportait de la Russie avant la crise représentait 1500 Twh par an et l’Europe consomme 4500 Twh annuellement. Donc le Qatar aura la capacité 30 à 40% de la consommation mondiale. Pour ce petit pays c’est très significatif.