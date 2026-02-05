INQUIETANTE DERIVE

5 février 2026

Et maintenant, interdiction de se parler entre elles : jusqu’où iront les Talibans dans l’invisibilisation des femmes ?

Les Talibans ont imposé une nouvelle interdiction aux femmes de se parler. Khalid Hanafi, ministre du groupe chargé de la vertu et du vice, a annoncé qu'il est désormais interdit aux femmes adultes de faire entendre leur voix auprès d'autres femmes, renforçant ainsi les restrictions existantes imposées aux femmes qui s'expriment publiquement ou qui montrent leur visage.