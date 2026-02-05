POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un membre armé des forces de sécurité talibanes à Kandahar, le 17 novembre 2025.
See image caption
See copyright

INQUIETANTE DERIVE

5 février 2026

Et maintenant, interdiction de se parler entre elles : jusqu’où iront les Talibans dans l’invisibilisation des femmes ?

Les Talibans ont imposé une nouvelle interdiction aux femmes de se parler. Khalid Hanafi, ministre du groupe chargé de la vertu et du vice, a annoncé qu'il est désormais interdit aux femmes adultes de faire entendre leur voix auprès d'autres femmes, renforçant ainsi les restrictions existantes imposées aux femmes qui s'expriment publiquement ou qui montrent leur visage.

Photo of Michel Fayad
Michel Fayad Go to Michel Fayad page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

talibans , Afghanistan , Femmes , invisibilisation , droits des femmes

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Fayad image
Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
2Quand le Congrès américain révèle l’ampleur du dispositif de censure politique déployé par les Européens
3Budget : la Banque de France conforte le diagnostic de Sébastien Lecornu sur la nature des problèmes posés par la dette française
4Bien plus que la dédollarisation du monde, nous assistons à une perte de confiance dans les institutions monétaires étatiques
5La Russie au bord de la faillite
6D’abord éclaboussée par l’affaire Epstein, la famille Lang en passe de s’y noyer
7Après l’effondrement du Bitcoin sous les 80.000 dollars, les analystes font 3 scénarios possibles d’évolution en 2026