Et maintenant des pistes cyclables "non genrées" !

Des cyclistes circulant sur les "couloirs verts" autour de la rue Garibaldi à Lyon. L’évocation de pistes cyclables "inclusives" et "non genrées" à Lyon a suscité de vives réactions.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il y a à Lyon un collectif baptisé "femmes à vélo". Elles se sont adressées à la mairie (écolo-gaucho) pour l'alerter sur leurs revendications. Le maire de Lyon a tendu l’oreille. Et il envisage de donner une suite favorable aux désirs de ces dames et de ces demoiselles. Elles veulent des pistes cyclables "non genrées". Les hommes à part, les femmes à part.

Le trajet de ces pistes, à l’heure qu’il est, n’est pas encore fixé. Il faut espérer qu’aucune d’entre elles ne passera par Gerland, la Duchère ou la Guillotière. Car là-bas, les femmes, à vélo ou pas, c’est juste de la viande bonne à baiser.

Notre petit doigt nous dit que cette merveilleuse avancée sera suivie par d’autres tout aussi "non genrées". Pourquoi pas des pistes cyclables réservées aux femmes musulmanes voilées ? Et aussi des pistes ou seules seront autorisées à pédaler les lesbiennes. Pour celles qui s’aiment très fort, on acceptera le tandem. Et pour les trans on fera comment ? On imagine facilement que les textes du collectif "femmes à vélo" et ceux de la mairie sacrifient à l’écriture inclusive. On remarquera que "connerie" est, d’après la grammaire, du genre féminin. Mais ce mot peut aussi se décliner au masculin. Il suffit pour cela de regarder du côté du maire de Lyon.

