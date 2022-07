Et Joe Biden parla de "l’honneur de l’Holocauste" !

Le président Joe Biden a effectué une importante visite au Moyen-Orient.

Il y a un âge pour tout. Et il y a un âge où on ne peut plus être président de la première puissance mondiale. Car c'est un job épuisant même pour des plus jeunes que l'actuel occupant de la Maison Blanche.



Des nuits sans sommeil à consulter des documents classés "secret défense". Des apparitions obligées à la télévision. Des voyages au bout du monde. Des conférences de presse interminables. Joe Biden a 79 ans. A cet âge, on peut encore avoir toute sa tête et être lucide et intelligent. C’est le cas de Joe Biden la plupart du temps. Mais la plupart du temps seulement…



Sa route présidentielle est semée d'embûches. Il y a quelques jours le président des Etats-Unis était en visite en Israël. Devant les micros, il a parlé de “l’honneur de la Shoah”. “Horror”, “honor”... Sur un prompteur, on peut confondre un -R et un -N. Mais quand on prononce les mots ? Les Israéliens n’ont pas apprécié mais par déférence à l'égard de leur hôte se sont abstenus de toute remarque désobligeante.



Tel n’est pas le cas de la presse américaine qui est sans pitié avec old Joe. Et parmi ces journaux le très progressiste et le très anti trumpiste New York Times qui écrit sans ménagement que Joe Biden trébuche parfois. Quand il marche. Et sur les mots quand il parle. En conséquence de quoi, le New York Times s’interroge, pour s’en étonner, sur la volonté de Biden de se représenter en 2024.



Panique chez les Démocrates qui lui cherchent un candidat de remplacement. Ils ne disposent d'aucune personnalité d' envergure. Et la vice-présidente, Kamala Harris, n’est pas à la hauteur. Mais la véritable question qui se pose est ailleurs : Joe Biden finira-t-il son mandat ?

