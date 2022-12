Et dans le classement mondial des pays les plus innovants, la France est…

Emmanuel Macron lors de la présentation du plan de relance économique face à la crise du Covid-19.

Atlantico : D’après les données du Global Innovation Index, la France est le 12ème pays le plus innovant au monde. Quels sont les critères qui permettent de juger ?

Gilles Babinet : Selon cette étude, il y a 7 catégories avec des coefficients qui semblent variables et ne sont pas tous les mêmes. Il y a la qualité du business, la qualité du marché, les infrastructures, le capital humain et les institutions, la créativité et la maîtrise des technologies au sens large. Ce qui frappe évidemment c'est la position de la Suisse qui arrive en premier. La Suisse est un pays qui est très innovant. Sur beaucoup de critères, les Suisses sont performants. Je suis assez surpris de voir les États-Unis en 2ème dans ce tableau. Certes il y a New York, San Francisco et quelques autres villes ou c'est tout à fait extraordinaire mais si on parle de PIB par habitant c'est plutôt le 9 où 10ème pays. Ça ne fait pas tout mais c'est assez surprenant. Israël qui a une part de PIB dédiée à l'innovation qui est la plus élevée au monde avec 5,44% du PIB ne se place qu’en 16ème position.

Qu’est-ce qui peut expliquer cette place de la France ?

Cela semble être lié avec la qualité des écosystèmes français. Il y a un autre aspect qui joue à mon avis, c'est là la difficulté à créer un écosystème numérique de premier plan. La France devrait faire mieux que ça. Elle n’a que 2,3 Points de PIB en R & D. Cela montre qu’il y a un focus très fort sur le logiciel dans cette analyse (ce qui n’est pas le cas de la France). Cette analyse met probablement en avant l'économie de demain et sur ce critère, elle est plutôt juste.

La position française s’améliore-t-elle ou se dégrade-t-elle ?

Il y a eu une très forte amélioration notamment entre 2019 et 2020. Pendant 20 ans, la France évoluait aux alentours de 2,2% du PIB en R & D. Récemment elle est passée à 2,15% et c'est une inflexion relativement significative. Le pays qui a le plus accéléré est les États-Unis qui sont passés 3,17 à 3,45 de part de PIB investie. On voit bien que les leaders se différencient par l'investissement en R & D. Le vrai sujet est la part de cet investissement R & D qui va dans le logiciel. À ce sujet, on voit bien que l’Europe est complètement décrochée en matière d'investissement dans le logiciel.

Comment la France peut renforcer son innovation ?

Il y a de très nombreux points. Il y a le coût des restructurations qui est un aspect très important ou le fait d'avoir un système éducatif qui est plus tourné vers l'entrepreneuriat. Il faut aussi avoir plus d'immigration technologique. Lorsque l’on regarde les licornes britanniques, il y a largement plus de la moitié qui ont été fondées par des étrangers. En France, il n’y a qu’une Licorne -à ma connaissance- qui a été créé par un étranger. Pour le Royaume-Uni, c’est 60% environ qui ont été créées par des étrangers, moins de 10% pour la France et environ 50% pour les États-Unis.

Le monde est en train de changer à haute vitesse et ces règles ne sont pas comprises par le contexte français.