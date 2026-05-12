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ATLANTI-CULTURE

12 mai 2026

Est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant ?, de Antoine Lemaire

« Nul bonheur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l’instant présent ne serait possible sans la faculté d’oubli ; » (Fr. Nietzsche, Généalogie de la Morale)

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culture , théâtre , couple , vieillesse , Maladie d'Alzheimer

THEMATIQUES

Culture
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Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops

Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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