ATLANTI-CULTURE

12 mai 2026

Est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant ?, de Antoine Lemaire

« Nul bonheur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l’instant présent ne serait possible sans la faculté d’oubli ; » (Fr. Nietzsche, Généalogie de la Morale)