Essai : Pierre de Nolhac, Journal 1891-1898 (Inédit)

Pierre Bénard est né à Provins en 1949. Agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il a mené une carrière de professeur dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur tout en étant chroniqueur au Figaro (rubrique du "Bon français"). Il est aujourd'hui vice-président, avec Robert Werner, de la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (S.P.P.E.F.), co-rédacteur en chef de la revue "Sites et Monuments", vice-président du jury du prix "Sites et Monuments" du livre de paysages que préside Jean-Robert Pitte. Il tient sur la radio "Canal Académie" la rubrique de langue française "Faut-il le dire ?"