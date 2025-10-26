Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

High-techil y a 8 minutes
Un dispositif de reconnaissance faciale en démonstration sur un stand de Baidu, lors du salon Elexcon de Shenzhen.
Un dispositif de reconnaissance faciale en démonstration sur un stand de Baidu, lors du salon Elexcon de Shenzhen. © LIANG XIASHUN / AFP
L'espionne qui m'aimait

Espionnage industriel : cette stratégie du pot de miel que déploie massivement la Chine en envoyant de jeunes et jolies jeunes femmes séduire des cadres clés occidentaux

La Chine multiplie les opérations d’espionnage industriel en s’appuyant sur la stratégie du « pot de miel » : séduire des ingénieurs, chercheurs ou cadres occidentaux pour infiltrer leurs entreprises et accéder à leurs secrets technologiques. Une méthode aussi ancienne qu’efficace, qui inquiète désormais les services de renseignement en Europe comme aux États-Unis.

avec Frédéric Mouffle
author imageFrédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises.

