Eric Zemmour s'est trouvé un père spirituel en la personne de Georges Marchais

Photo datée du 23 avril 1979 du Secrétaire général du Parti communiste Georges Marchais, lors de l'émission "Cartes sur table" avec Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel.

Poursuivant sa campagne contre l'immigration, Eric Zemmour a dit s'inspirer de Georges Marchais. Et il le cite. Nous sommes en février en 1981. Le PCF est encore un grand parti : un peu plus de 20 % des voix.



Le maire PCF de Vitry-sur-Seine part en guerre contre l'immigration. Les HLM décident de loger dans sa commune 300 Maliens. Le maire M. Mercieca, n'en veux absolument pas. Et voilà ce qu'il a fait pour qu'ils déguerpissent.



Les militants communistes se sont rendus devant le foyer malien. Ils l'ont violemment dégradé. Puis avec un bulldozer ils ont muré ses portes. L'affaire fit grand bruit à l'époque.



La gauche, représentée par le PS, la LICRA , la Ligue des droits de l'homme, protesta. Pour elle, le PC faisait du Jean-Marie Le Pen. C'était stupide car le parti communiste n'avait pas besoin du Front National pour lutter vigoureusement contre l'immigration.



Ainsi un autre maire communiste, Robert Hue, futur patron du parti, organisa dans sa commune une manifestation devant le domicile d'un Marocain accusé de trafic de stupéfiants. Des cas isolés, des maires égarés ? Pas du tout !



Georges Marchais vola à leur secours. "La présence de 4 millions d'immigrés pose des problèmes sociaux et culturels". Et il pointa du doigt ces étrangers qui "parlent d'autres langues et ont d'autres traditions que les Français. Ça peut créer des heurts.



Du Jean-Marie Le Pen ? Non, du Georges Marchais ! Eric Zemmour devrait en parler à Fabien Roussel.

