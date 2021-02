Zemmour président ? Surtout pas car il sera toujours meilleur sur CNews qu'à l'Elysée

Eric Zemmour sondage pour l'élection présidentielle de 2022 Face à l'info Valeurs Actuelles Michel Onfray Général de Villiers Jean-Marie Bigard

Eric Zemmour est un brillant chroniqueur et un redoutable polémiste. Ses apparitions sur CNews sont très suivies. Et ses livres se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est dire s'il est connu.



On murmure qu'il est tenté par une candidature pour 2022. Et qu'il prendrait sa décision après les régionales. Pourquoi pas ? Nous serons bientôt fixés. En attendant l'Ifop a mesuré son possible score dans cette compétition. Le résultat est très mitigé. 13% seulement des Français se disent prêts à lui apporter leurs suffrages. C'est bien plus que les lecteurs de ses livres. Et bien moins que le nombre de ceux qui l'écoutent sur CNews.



Mais le plus intéressant dans ce sondage ce sont les scores annoncés des autres candidats anti-système. Bigard ferait jeu égal avec Zemmour : 13%. D'une grande gueule à l'autre, il n'y a qu'un pas... Zemmour devancerait Onfray : 9%. Mais il serait distancé par le Général de Villiers : 20%.



Le cas et le score de Zemmour amènent à se poser quelques questions. Des millions de Français partagent ses idées. Mais ils préfèrent un Zemmour chroniqueur à un Zemmour président. Ils le voient mal s'installer à l'Elysée. Car il serait alors obligé d'abandonner CNews.



Or ses fans veulent continuer à pouvoir le voir et à l'écouter sur cette chaîne. Ce qui assure une longue vie couronnée de succès au chroniqueur mais ne promet pas un grand avenir au supposé candidat. Quoi qu'il en soit, le sondage donne à Zemmour un score plus élevé que celui de Coluche quand ce dernier avait postulé à la fonction de président. Et faire mieux que Coluche, ce n'est pas rien...