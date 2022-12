Au tribunal judiciaire d’Angers, une audience du 9 décembre a tourné court : 6 des 8 dossiers qui devaient y être jugés ont été renvoyés à 2024.

Atlantico : Au tribunal judiciaire d’Angers, une audience du 9 décembre a tourné court : 6 des 8 dossiers qui devaient y être jugés ont été renvoyés à 2024 en raison du déficit de magistrats et de la surcharge de travail et de l’épuisement qu’il suscite. Comment en sommes-nous arrivés là ?

Olivia Dufour : Le manque de moyen dans la justice est un phénomène ancien. J’en entends parler depuis 25 ans en tant que journaliste. Ce qui est nouveau, c’est l’aggravation de la situation alors même qu’il y a eu en 2021, 2022 et 2023, une augmentation de 8 % chaque année, ce qui est historique. La majorité semble avoir une vraie attention sur le sujet, donc la vraie question, c’est : pourquoi cela ne marche pas. Le diagnostic était connu, mais pas accepté. Quand Jean-Jacques Urvoas, en 2016, estime que la justice est « en voie de clochardisation » cela témoigne d’un problème dont on n’imaginait pas la gravité, mais les avocats et magistrats lui reprochent sa déclaration car ils craignent qu’elle sape leur autorité. Donc on cherchait à donner le change. Le changement, cela a été la tribune des 3000 parue dans Le Monde le 23 novembre 2021, à la suite du suicide d’une jeune magistrate, submergée par sa charge de travail. Et cela a créé un choc psychique, les magistrats ont réalisé qu’ils étaient tous en burn out et ils ont osé le dire. Et les syndicats ont été débordés par cette libération de la parole. Et ce qui se passe à Angers c’est la continuation directe de la prise de conscience issue de la tribune. On observe quelques mouvements ici et là : le tribunal de Nanterre a saisi le tribunal administratif pour contester le nombre de juges qui lui est officiellement alloué ; d’autres ont décidé d’arrêter leurs audiences à 10h le soir quoi qu’il arrive. Tout cela est l’expression d’un système au bout du rouleau et qui ose le dire. Jusqu’à présent, les magistrats prenaient sur eux pour juger les dossiers même au-delà du raisonnable. Le syndicat de la magistrature a fait un sondage révélant que près de 40 % des magistrats sont en souffrance au travail. La justice c’est un drap usé sur lequel on tire.

Et ça ne va pas s’améliorer car il y a des décisions qui inquiètent et notamment la généralisation des cours criminelles départementales, sans jurés, censées prendre en charge environ 50% des contentieux de cours d’assises. L’objectif est d’aller plus vite et de décorrectionnaliser les crimes sexuels. Tout le monde n’est pas persuadé du bien-fondé de la réforme, d’une part, mais en plus pour constituer ces cours, il faudra 3 magistrats et deux assesseurs, qu’on ira chercher ailleurs (au civil, chez le juge familial). Cela va rajouter du travail et rallonger les délais au civil. Les moyens n’évoluent pas suffisamment, les procédures se complexifient, tout comme les dossiers, et cela contribue à l’épuisement. Et même les moyens n’y suffisent pas. Il faut 3 ans pour former un juge et on ne peut pas écarter les murs de l’ENM indéfiniment.

Est-il possible qu’il soit trop tard pour agir et que la situation soit trop sévère ? La justice a-t-elle déjà plongé dans un état de mort cérébrale ?

Ce n’est pas ça le plus grand risque. Le budget de la justice est structurellement sous dimensionné depuis deux siècles. On le sait notamment grâce aux travaux de Jean-Charles Asselain. Il faut bien faire comprendre que ce sont des vrais problèmes, pas des remarques de gens qui chouinent. Peut être qu’il y a du corporatisme, mais il y a des éléments objectifs qui permettent de dire qu’en part de budget de l’Etat, la justice est réduite à la portion congrue. Et c’est aussi valable en comparaison internationale, comme le montre la CEJEP.

Est-ce que le système est fichu pour autant ? Je ne l’espère pas et je ne le pense pas. Le système est tenu par des gens qui font ce métier par passion de la justice, du service au justiciable. C’est sans doute parce qu’ils aiment ce qu’ils font qu’ils ont tenu jusqu’au bout de leur force. Le risque est plus moral. Si d’un côté on leur donne de l’argent mais que de l’autre côté on leur impose une réforme, et que le ministre fait des déclarations comme « la justice est réparée » cela va créer un décalage entre la réalité vécue et leur administration centrale. Ils ont l’impression qu’on ne les entend pas quand ils crient au secours. Et la réforme à venir semble leur donner raison, le Sénat a montré que nous n’avions pensé à rien en termes de moyen pour la mettre en place. Le système a besoin de moyens humains et informatiques, d’une parole politique qui arrête de jeter de l’huile sur le feu. La rébellion des magistrats indique pour moi qu’ils ne sont pas en état de mort cérébrale. Quand les magistrats en appellent aux journalistes c’est qu’ils veulent se faire entendre.

Le risque, à mon sens, c’est que le système renonce à ses principes fondamentaux. Dans le civil, les audiences disparaissent, parce que c’est ainsi que cela s’est fait pendant le Covid. Mais l’audience c’est un moment important pour les parties. Défaire un couple en 10 minutes top chrono, ce n’est pas possible. De même, quand on élargit le champ de la visioconférence, pour ne pas avoir à déplacer les prévenus, on arrive dans une situation où il n’y a pas de rencontre entre le juge et le prévenu. De même pour la collégialité. Le dicton veut « juge unique, juge inique », car on estime qu’une bonne décision ne peut pas être prise seule, pour plusieurs. Pour moi, le système est en train de se couvrir de rouille, il est en Burn out dans certaines juridictions. Pour divorcer à Nanterre, il faut 17 mois. Comme le font remarquer certains juges, les couples vont voir le juge correctionnel avant celui du divorce s’ils sont obligés de continuer à vivre ensemble, par manque de moyens. Donc il y a des juridictions paralysées, des délais qui s’allongent, etc. Tout cela nourrit ce que j’ai appelé la déshumanisation du métier qui fait que nous sommes jugés par des gens qui sont en souffrance au travail.

