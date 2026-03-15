CARBURANT DE LA COMPLOSPHERE

15 mars 2026

Epstein Files et antisémitisme : les trolls russes à l’assaut de l’opinion publique française

Tentaculaire, l'affaire Epstein est instrumentalisée par des réseaux de désinformation russes afin d'accentuer les fractures d'ores et déjà présentes au sein des sociétés occidentales. La divulgation de millions de documents par l'administration américaine a permis à ces officines d'en extraire les noms de personnalités juives, comme Ariane de Rothschild, pour mieux les livrer en pâture aux théoriciens du complot et confirmer leurs pires tropes antisémites.