CARBURANT DE LA COMPLOSPHERE
15 mars 2026
Epstein Files et antisémitisme : les trolls russes à l’assaut de l’opinion publique française
Tentaculaire, l'affaire Epstein est instrumentalisée par des réseaux de désinformation russes afin d'accentuer les fractures d'ores et déjà présentes au sein des sociétés occidentales. La divulgation de millions de documents par l'administration américaine a permis à ces officines d'en extraire les noms de personnalités juives, comme Ariane de Rothschild, pour mieux les livrer en pâture aux théoriciens du complot et confirmer leurs pires tropes antisémites.
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Joseph Achoury-Klejman est journaliste spécialisé dans le domaine de la culture, écrivain et traducteur free-lance. Il collabore avec l'ONG Korava, qui a pour objectif de réunir des fonds afin de reconstruire les zones détruites par la guerre, en Ukraine notamment.
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Joseph Achoury-Klejman est journaliste spécialisé dans le domaine de la culture, écrivain et traducteur free-lance. Il collabore avec l'ONG Korava, qui a pour objectif de réunir des fonds afin de reconstruire les zones détruites par la guerre, en Ukraine notamment.