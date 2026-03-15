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Des documents non datés fournis par le département de la Justice américain le 30 janvier 2026, dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein. (Image d'illustration)
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CARBURANT DE LA COMPLOSPHERE

15 mars 2026

Epstein Files et antisémitisme : les trolls russes à l’assaut de l’opinion publique française

Tentaculaire, l'affaire Epstein est instrumentalisée par des réseaux de désinformation russes afin d'accentuer les fractures d'ores et déjà présentes au sein des sociétés occidentales. La divulgation de millions de documents par l'administration américaine a permis à ces officines d'en extraire les noms de personnalités juives, comme Ariane de Rothschild, pour mieux les livrer en pâture aux théoriciens du complot et confirmer leurs pires tropes antisémites.

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MOTS-CLES

Epstein files , affaire Epstein , Jeffrey Epstein , bots russes , Russie , fake news , complosphère , complotisme , Vladimir Poutine , France , Emmanuel Macron

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Joseph Achoury-Klejman

Joseph Achoury-Klejman est journaliste spécialisé dans le domaine de la culture, écrivain et traducteur free-lance. Il collabore avec l'ONG Korava, qui a pour objectif de réunir des fonds afin de reconstruire les zones détruites par la guerre, en Ukraine notamment.

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