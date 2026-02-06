NOUVELLES TECHNOLOGIES

6 février 2026

Entretien avec Gary Shapiro patron du CES de Las Vegas

Pour le dirigeant du Consumer Electronic Show de Las Vegas, grande messe des produits technologiques : “Aujourd'hui, la longévité ne se résume pas à vivre plus longtemps ; il s'agit de vivre mieux, en meilleure santé et de manière plus autonome”