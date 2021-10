Entrepreneurs et indépendants, pour la France, nous faisons le choix de Xavier Bertrand

Xavier Bertrand lors d'une séance photo pour l'AFP.

"Soucieux de participer au débat au sein de la grande famille politique de la Droite et du Centre, en tant que groupe d'entrepreneurs, indépendants, commerçants, artisans, réunis notamment autour de l'entrepreneur et économiste Sébastien Laye et de son mouvement Quatre Piliers, nous avons décidé d'apporter notre soutien à Xavier Bertrand afin de défendre les libertés économiques au sein de la future majorité".

Si la France commence à comprendre qu’elle ne peut créer des emplois et de la croissance sans ses commerçants, ses artisans, ses indépendants et ses créateurs d’entreprise, elle s’enfonce aussi dans un Tout Etat bureaucratique engendré par la crise du Covid. Harassés de charges, règlementations, impôts, la petite entreprise ou les professions libérales n’ont guère vu leur sort s’améliorer au cours de l’actuel quinquennat. Ces 5 millions d’indépendants attendent autre chose des candidats à la présidentielle que de vagues discours sur la libération de notre économie : ils attendent des mesures précises, réalistes, budgétées, permettant de desserrer l’étau de cet Etat envahissant qui doit revenir à ses vraies missions. Pour réduire ces contraintes, l’Etat doit accepter de faire confiance à ces indépendants, de leur redonner de la liberté et des éléments de choix et d’autonomie. Il doit aussi rationaliser et baisser la dépense publique afin de dégager des marges de manœuvre en matière de baisses d’impôts. Bons gestionnaires de leurs affaires, nos indépendants s’inquiètent de la gabegie des finances publiques qui leur signale plus d’impôts futurs.

C’est pourquoi, nous, Entrepreneurs et indépendants, soutenons la candidature de Xavier Bertrand à l'élection présidentielle.

Si Sébastien Laye était en charge du programme du candidat Denis Payre au congrès Les Républicains, il nous semble essentiel de nous réunir aujourd’hui derrière le candidat du rassemblement en mesure de remporter l’élection Présidentielle de 2022. Nous appelons notre famille politique à se rassembler derrière la candidature de Xavier Bertrand dès le décembre au congrès des Républicains. Nous sommes convaincus qu’il accordera aux entrepreneurs toute leur place dans une future majorité responsable, crédible et compétente, pour redresser notre économie.

Xavier Bertrand, de par son expérience et son ouverture d'esprit, dialogue depuis plusieurs années avec les entrepreneurs en vue de porter nos aspirations et connait nos demandes. Son programme est élaboré avec nos contributions et notre participation.

Par ailleurs, sa défense des territoires, de la subsidiarité et de notre souveraineté, ainsi que sa fermeté sur les sujets régaliens, rejoignent les préoccupations extra-économiques de la plupart des indépendants en France.

Comme lui, notre groupe défend une baisse massive des impôts de production pour réindustrialiser la France, la baisse des charges et du coût du travail pour redonner du pouvoir d'achat, et la réduction drastique des normes qui entravent les petites entreprises. En mettant fin à la surtransposition des normes communautaires, nous devons supprimer deux normes existantes pour toute nouvelle.

Nous avons hâte de participer à la victoire à la présidentielle de notre famille politique, qui doit pour ce faire s'ouvrir largement à de nouveaux profils issus de la société civile.

Sébastien Laye, entrepreneur et économiste

Loic Rousselle, Vice President de l'UFDTPE (union professionnelle de très petites entreprises)

Younse Oubenaïssa, Trésorier de l'UFDTPE

Philippe Bernieri, entrepreneur (immobilier)

Florentin Arthus, entrepreneur (blockchain)