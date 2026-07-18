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Des détenus votent lors du premier jour des élections législatives en 2021 au centre de détention provisoire de Boutyrka, à Moscou.
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CAMPAGNE ELECTORALE

18 juillet 2026

Endormir les mécontents : comment les autorités russes « assèchent » les élections législatives de 2026

À moins de deux mois des élections législatives russes, la campagne peine à exister dans l'espace public. Selon une analyse du projet Election Atlas, les médias fédéraux et les réseaux sociaux contrôlés par les autorités accordent une visibilité écrasante au parti Russie unie tout en limitant fortement la couverture du scrutin. Une stratégie qui viserait moins à convaincre qu'à décourager la mobilisation des électeurs les plus critiques envers le pouvoir.

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MOTS-CLES

Russie , guerre , Guerre en Ukraine , Kremlin , Moscou , Vladimir Poutine , élections législatives , Vote , démocratie , Campagne , élections , Russie Unie , critiques , ukraine , opposants , Opposition

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Ksenia Smolyakova
Politologue

Politologue, experte au sein du projet « Atlas électoral »

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