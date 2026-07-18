CAMPAGNE ELECTORALE
18 juillet 2026
Endormir les mécontents : comment les autorités russes « assèchent » les élections législatives de 2026
À moins de deux mois des élections législatives russes, la campagne peine à exister dans l'espace public. Selon une analyse du projet Election Atlas, les médias fédéraux et les réseaux sociaux contrôlés par les autorités accordent une visibilité écrasante au parti Russie unie tout en limitant fortement la couverture du scrutin. Une stratégie qui viserait moins à convaincre qu'à décourager la mobilisation des électeurs les plus critiques envers le pouvoir.
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A PROPOS DES AUTEURS
Politologue, experte au sein du projet « Atlas électoral »
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