POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
A la une
›
Décryptages
›
Culture
ATLANTI'CULTURE
29 septembre 2026
Encore une Marilyn, de Sophie Forte
… mais pas une Marilyn “de trop“ !
Jean Ruhlmann pour Culture Tops
3 min de lecture
Écoutez cet article
0:00min
Aa
100%
Aa
Partager
Classer
Aa
100%
Aa
Vu sur:
Culture Tops
MOTS-CLES
Sophie Forte ,
Alice d’Arceaux ,
Guillaume Nocture ,
Alexandre Bierry ,
Théâtre de l’Essaïon
THEMATIQUES
Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Ruhlmann pour Culture Tops
Suivre
Populaires
24 Heures
7 Jours
PLUS LUS
PLUS PARTAGES
1
Quand un think tank de gauche résume l'état des finances publiques françaises
2
Allumez le feu : comment LFI prépare déjà l'insurrection… et plus encore, un méga boomerang anti Mélenchon dans les sondages
3
Ces agents IA qui trahissent de plus en plus souvent leurs utilisateurs en accomplissant… trop bien leurs tâches
4
Accusations d'antisémitisme contre Jordan Bardella : derrière la "dinguerie" dénoncée par Marine Le Pen , une vraie leçon sur ce qui distingue le RN de LFI
5
Détroit d’Ormuz : et si le pari de Trump avait marché ?
6
L’Ukraine bientôt dépassée par la capacité de la Russie à contrer ses innovations technologiques ? L’avertissement d’Eric Schmidt, l’ex patron de Google
7
Empathie suicidaire des Européens ? L’ancien garde du corps du chef politique du Hamas avait obtenu asile et nationalité britannique avant de projeter des attentats contre des juifs
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Ruhlmann pour Culture Tops
Suivre
Populaires
24 Heures
7 Jours
PLUS LUS
PLUS PARTAGES
1
Quand un think tank de gauche résume l'état des finances publiques françaises
2
Allumez le feu : comment LFI prépare déjà l'insurrection… et plus encore, un méga boomerang anti Mélenchon dans les sondages
3
Ces agents IA qui trahissent de plus en plus souvent leurs utilisateurs en accomplissant… trop bien leurs tâches
4
Accusations d'antisémitisme contre Jordan Bardella : derrière la "dinguerie" dénoncée par Marine Le Pen , une vraie leçon sur ce qui distingue le RN de LFI
5
Détroit d’Ormuz : et si le pari de Trump avait marché ?
6
L’Ukraine bientôt dépassée par la capacité de la Russie à contrer ses innovations technologiques ? L’avertissement d’Eric Schmidt, l’ex patron de Google
7
Empathie suicidaire des Européens ? L’ancien garde du corps du chef politique du Hamas avait obtenu asile et nationalité britannique avant de projeter des attentats contre des juifs
×