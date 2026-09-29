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ATLANTI'CULTURE

29 septembre 2026

Encore une Marilyn, de Sophie Forte

… mais pas une Marilyn “de trop“ !

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MOTS-CLES

Sophie Forte , Alice d’Arceaux , Guillaume Nocture , Alexandre Bierry , Théâtre de l’Essaïon

THEMATIQUES

Culture
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