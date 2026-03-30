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Blurred background"En attendant Godot"
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ATLANTI-CULTURE

30 mars 2026

"En attendant Godot" : une pièce qui continue à fasciner par son audace et sa profondeur

Elle est ici portée par un quatuor de très, très grands interprètes De : Samuel Beckett Durée : 2h15 Mise en scène : Jacques Osinski Avec : Denis Lavant, Jacques Bonaffé, Aurélien Recoing et Peter Bonke Théâtre de l’Atelier 1 place Charles Dullin 75018 PARIS 01 46 06 49 24

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MOTS-CLES

Godot , Samuel Beckett , théâtre de l'Atelier , Jacques Osinski

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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