ATLANTI-CULTURE
30 mars 2026
"En attendant Godot" : une pièce qui continue à fasciner par son audace et sa profondeur
Elle est ici portée par un quatuor de très, très grands interprètes De : Samuel Beckett Durée : 2h15 Mise en scène : Jacques Osinski Avec : Denis Lavant, Jacques Bonaffé, Aurélien Recoing et Peter Bonke Théâtre de l’Atelier 1 place Charles Dullin 75018 PARIS 01 46 06 49 24
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).