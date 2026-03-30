ATLANTI-CULTURE

30 mars 2026

"En attendant Godot" : une pièce qui continue à fasciner par son audace et sa profondeur

Elle est ici portée par un quatuor de très, très grands interprètes De : Samuel Beckett Durée : 2h15 Mise en scène : Jacques Osinski Avec : Denis Lavant, Jacques Bonaffé, Aurélien Recoing et Peter Bonke Théâtre de l’Atelier 1 place Charles Dullin 75018 PARIS 01 46 06 49 24