EMBOUTEILLAGE SPATIAL

23 juin 2026

En attendant de nous tomber sur la tête, le ciel nocturne devient de plus en plus difficile à observer. Et nous en sommes tous responsables au quotidien

Entre la promesse d’une connexion Internet universelle et la grogne des astronomes privés d'une vue imprenable sur les galaxies, le ciel nocturne vit son plus grand chambardement depuis l'invention du télescope. Avec le déploiement massif de flottes en orbite basse, la cohabitation s'organise tant bien que mal au-dessus de nos têtes. Simple problème d'embouteillage lumineux ou défi inédit pour la recherche ? Tour d'horizon d'un débat complexe pour comprendre comment la tech redessine notre horizon nocturne, sans jargon ni catastrophisme.