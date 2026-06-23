EMBOUTEILLAGE SPATIAL
23 juin 2026
En attendant de nous tomber sur la tête, le ciel nocturne devient de plus en plus difficile à observer. Et nous en sommes tous responsables au quotidien
Entre la promesse d’une connexion Internet universelle et la grogne des astronomes privés d'une vue imprenable sur les galaxies, le ciel nocturne vit son plus grand chambardement depuis l'invention du télescope. Avec le déploiement massif de flottes en orbite basse, la cohabitation s'organise tant bien que mal au-dessus de nos têtes. Simple problème d'embouteillage lumineux ou défi inédit pour la recherche ? Tour d'horizon d'un débat complexe pour comprendre comment la tech redessine notre horizon nocturne, sans jargon ni catastrophisme.
5 min de lecture
Benjamin Peter est chargé de l'actualité spatiale auprès de la Cité de l’Espace à Toulouse.
Populaires
Benjamin Peter est chargé de l'actualité spatiale auprès de la Cité de l’Espace à Toulouse.