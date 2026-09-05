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Blurred background"Top 10 des plus grandes économies sur la planète en 2075".
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WORLD IN MAPS

5 septembre 2026

En 2075, le grand basculement de l’économie mondiale vers l’Asie et l’Afrique

Selon Goldman Sachs, la Chine et l’Inde devraient devancer les États-Unis en 2075, tandis que le Nigeria, le Pakistan ou encore l’Égypte s’imposeraient parmi les dix premières économies mondiales.

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économie , World in Maps , Goldman Sachs

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