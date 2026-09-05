WORLD IN MAPS
5 septembre 2026
En 2075, le grand basculement de l’économie mondiale vers l’Asie et l’Afrique
Selon Goldman Sachs, la Chine et l’Inde devraient devancer les États-Unis en 2075, tandis que le Nigeria, le Pakistan ou encore l’Égypte s’imposeraient parmi les dix premières économies mondiales.
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MOTS-CLESéconomie , World in Maps , Goldman Sachs
THEMATIQUESEconomie
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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