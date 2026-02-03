POLITIQUE
Le rappeur, auteur-compositeur et producteur américain Kendrick Lamar (à gauche), le producteur américain Sounwave (au centre) et la chanteuse américaine SZA (à droite) acceptent le prix de l'enregistrement de l'année pour « Luther » sur scène lors de la 68e cérémonie annuelle des Grammy Awards à la Crypto.com Arena de Los Angeles le 1er février 2026.

Le rappeur, auteur-compositeur et producteur américain Kendrick Lamar (à gauche), le producteur américain Sounwave (au centre) et la chanteuse américaine SZA (à droite) acceptent le prix de l'enregistrement de l'année pour « Luther » sur scène lors de la 68e cérémonie annuelle des Grammy Awards à la Crypto.com Arena de Los Angeles le 1er février 2026.

3 février 2026

En 2026, les hommes ont repris le pouvoir sur les Grammys

Malgré des discours engagés et une visibilité féminine soigneusement mise en scène lors de la cérémonie, les Grammy Awards 2026 confirment un recul marqué de la reconnaissance des femmes dans l’industrie musicale. L’analyse des résultats révèle un déséquilibre persistant, enraciné dans des structures professionnelles et décisionnelles largement dominées par les hommes.

Luba Kassova Go to Luba Kassova page

Luba Kassova
Doctorante, chercheuse et journaliste

Luba Kassova est doctorante en médias et communication à l'Université de Westminster, au Royaume-Uni.

