Le président français Emmanuel Macron accueille le président palestinien Mahmoud Abbas avant une rencontre au palais de l'Élysée à Paris, le 20 juillet 2022.
11 novembre 2025
Emmanuel Macron reçoit le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas… mais pour quoi faire ?
Alors qu’il reçoit ce mardi à Paris Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron mise une nouvelle fois sur le président de l’Autorité palestinienne pour incarner un futur État palestinien après le cessez-le-feu. Mais la légitimité d’Abbas, élu pour la dernière fois en 2005 et marginalisé par le Hamas, interroge. Ce rendez-vous diplomatique relève-t-il d’une véritable stratégie de reconstruction politique, ou d’un geste avant tout symbolique destiné à réaffirmer le rôle de la France au Proche-Orient ?
Emmanuel Dupuy est enseignant en géopolitique à l'Université Catholique de Lille, à l'Institut Supérieur de gestion de Paris, à l'école des Hautes Études Internationales et Politiques. Il est également président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE).
