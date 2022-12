Emmanuel Macron et Joe Biden lors d'une conférence de presse à Washington, le 1er décembre.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le chef de l’Etat est en visite aux Etats-Unis. Il a tenu à mettre des points sur les -i concernant les relations commerciales franco-américaines.

Devant des élus, il a exprimé son désarroi, jugeant les subventions accordées par l’administration américaine "super agressives". "Super agressives vis-à-vis des entreprises françaises". Ces subventions prévoient en effet que seules seront aidés les véhicules électriques fabriqués sur le sol des Etats-Unis.

Dans ces conditions, nos voitures électriques auront bien du mal à pénétrer sur le marché américain.

On peut toujours déplorer le protectionnisme des Etats-Unis. Mais Joe Biden se bat pour sa réélection et il lui faut pour cela créer des emplois. Face à cette réalité, les gémissements de Macron ne pèsent pas lourds. Aux Etats-Unis, ce n’est plus "make America great again" qui appartient en propre à Trump. Mais c’est à coup sûr "America first". Que peut faire Macron, pour qu’il y ait une France, il faut réfléchir America first ? Pas grand chose. Il pourra éventuellement taxer le bourbon américain.