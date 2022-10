Emmanuel Macron à la Grande Mosquée de Paris pour ses 100 ans !

Emmanuel Macron prononce un discours lors d'une visite pour l'exposition commémorative de l'ouverture de la Grande Mosquée de Paris, à Paris, le 19 octobre 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Nous n’avons rien contre la Grande Mosquée de Paris. En face d'elle, il y a le Jardin des Plantes où il fait bon s'allonger dans l'herbe. A l’intérieur, il y a un salon de thé avec d’ excellentes pâtisseries orientales. Et son hammam est l’un des meilleurs de Paris.

La Grande Mosquée fut érigée en 1922 sur instruction du maréchal Lyautey qui entendait ainsi remercier le sultan Moulay Youssef pour l'envoi de milliers de soldats musulmans qui vinrent se trouer la peau dans les tranchées de Verdun. Lyautey aimait beaucoup le Maroc. Et surtout les jeunes Marocains. On disait de lui : “il a des couilles au cul mais ce ne sont pas les siennes” !

Revenons à 2022. Macron s’est donc rendu à la Grande Mosquée de Paris pour son centenaire. Ainsi il a envoyé un signal en direction de l’islam après en avoir envoyé tant d’autres. Pour cette occasion, les Gardes Républicains furent postés devant la Grande Mosquée. Les Gardes Républicains devant un édifice religieux…

Pour la cérémonie, on avait invité du beau linge. Le grand rabbin, le président de la conférence des évêques de France, Nicolas Sarkozy et bien d’autres…Emmanuel Macron remis au recteur de la Grande Mosquée les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. Pour quels mérites rendus à La France ?

L’assistance se crut alors obligée d’applaudir. "Des applaudissements contenus" nota l'envoyé spécial du Figaro. Donc faibles et mous. Les participants savaient qu’ils étaient là en service commandé. Macron profita de l’occasion pour stigmatiser "les séparatistes qui nient la compatibilité de l’islam avec la République". Nombreux sont ceux, non "séparatistes", qui la nient également. Précisons que la cérémonie a eu lieu devant la Grande Mosquée et non pas à l’intérieur. Comme ça, Macron n’a pas eu à se déchausser…

