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Des manifestants défilent près des gaz lacrymogènes et de la Statue de la République, rassemblés place de la République, après des affrontements survenus suite à une manifestation non autorisée dans le centre de Paris, le 18 octobre 2026, au lendemain des manifestations nationales contre le coût élevé de la vie.
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DESINTEGRATION

19 octobre 2026

Emeutes du 17 octobre : comment échapper au piège de la tenaille identitaire JD Vance / Mélenchon ?

Quelques milliers de casseurs d’un côté, des millions d’immigrés de l’autre : en assimilant les uns aux autres, JD Vance tend à la France le même piège essentialiste que Jean-Luc Mélenchon, qui érige chaque intervention policière en preuve de racisme systémique. Entre celui qui voit l’immigration comme une menace civilisationnelle et celui qui voit la France comme structurellement coupable, reste-t-il un espace pour nommer les vrais problèmes sans costumer chaque citoyen de son origine ?

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MOTS-CLES

Politique , France , JD Vance , Jean-Luc Mélenchon , piège identitaire , immigration , identité française , assimilation , gauche , droite , renoncements , polarisation , tensions raciales , nation , universalisme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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Naïma M'Faddel

Naïma M’Faddel est consultante, essayiste. Elle a publié "Et tout ça devrait faire d'excellents français Dialogue sur les quartiers" avec Olivier Roy aux éditions du Seuil. Naïma M’Faddel est chargée de mission équité urbaine auprès de la direction générale des services du département de l’Eure-et-Loir. Elle a effectué, dans le cadre de la politique de la ville, des missions d'animation socioculturelle et de développement social dans des villes comme Dreux, Trappes et Mantes-la-Jolie.

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Karim Maloum

Karim Maloum est journaliste et directeur de la publication de Rupture-mag.fr.