Émétophobie : ce que l'on ressent lorsqu'on a peur de vomir

Molly Sheila Harbor est doctorante à l'Université de Reading. Ses recherches portent sur l'émétophobie (peur de vomir). Elle s'intéresse plus particulièrement à la recherche de traitements efficaces pour cette phobie, qui offre actuellement peu d'options thérapeutiques. Auparavant, elle a étudié la psychologie à l'Université de Reading.