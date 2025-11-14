Pour environ 2 à 7 % de la population, vomir provoque une anxiété si intense qu'ils sont prêts à tout pour l'éviter.
PHOBIE MECONNUE
14 novembre 2025
Émétophobie : ce que l'on ressent lorsqu'on a peur de vomir
Il est clair que personne n'aime vomir. Bien que ce soit une expérience désagréable, rares sont ceux qui y pensent vraiment, sauf peut-être après avoir trop bu ou en cas d'épidémie de gastro-entérite.
Molly Sheila Harbor est doctorante à l'Université de Reading. Ses recherches portent sur l'émétophobie (peur de vomir). Elle s'intéresse plus particulièrement à la recherche de traitements efficaces pour cette phobie, qui offre actuellement peu d'options thérapeutiques. Auparavant, elle a étudié la psychologie à l'Université de Reading.
