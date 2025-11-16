FOOTBALL

Éliminatoires Coupe du monde - Azerbaïdjan/France : 1/3 Les remplaçants assurent le minimum syndical

Déjà qualifiés, les Bleus ont bouclé leurs éliminatoires par une victoire logique face à l’Azerbaïdjan (1-3), dans un match surtout marqué par la profondeur de banc française et l’occasion de rendre hommage à Didier Deschamps, désormais auteur d’une quatrième qualification consécutive pour une Coupe du monde.