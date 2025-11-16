Lucas Hernandez et le sélectionneur Didier Deschamps célèbrent la victoire après le match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 opposant l'Azerbaïdjan à la France au stade Tofiq Bahramov de Bakou, le 16 novembre 2025.
Éliminatoires Coupe du monde - Azerbaïdjan/France : 1/3 Les remplaçants assurent le minimum syndical
Déjà qualifiés, les Bleus ont bouclé leurs éliminatoires par une victoire logique face à l’Azerbaïdjan (1-3), dans un match surtout marqué par la profondeur de banc française et l’occasion de rendre hommage à Didier Deschamps, désormais auteur d’une quatrième qualification consécutive pour une Coupe du monde.
