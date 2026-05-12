VICTOIRE EN TROMPE L'OEIL
12 mai 2026
Effondrement des ventes domestiques, explosion des exportations : les (inquiétantes) leçons des chiffres de l’industrie automobile chinoise
Marché intérieur en chute libre depuis sept mois consécutifs, exportations qui explosent de 80 % : les chiffres de l'automobile chinoise racontent une histoire à rebours de ce qu'on imagine.
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Arnaud Aymé est le CEO France de Sia Partners. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Polytechnique de Madrid, il a mené l’essentiel de sa carrière au sein du cabinet. Depuis 20 ans, il a développé l’activité dans le secteur de l’énergie puis dans les secteurs du transport et de l’industrie. A ce titre, il intervient régulièrement dans la presse économique et généraliste, comme spécialiste de ces secteurs.
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Arnaud Aymé est le CEO France de Sia Partners. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Polytechnique de Madrid, il a mené l’essentiel de sa carrière au sein du cabinet. Depuis 20 ans, il a développé l’activité dans le secteur de l’énergie puis dans les secteurs du transport et de l’industrie. A ce titre, il intervient régulièrement dans la presse économique et généraliste, comme spécialiste de ces secteurs.