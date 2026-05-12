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Un homme discute avec un vendeur à côté d'une voiture électrique BYD dans une concession automobile.
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VICTOIRE EN TROMPE L'OEIL

12 mai 2026

Effondrement des ventes domestiques, explosion des exportations : les (inquiétantes) leçons des chiffres de l’industrie automobile chinoise

Marché intérieur en chute libre depuis sept mois consécutifs, exportations qui explosent de 80 % : les chiffres de l'automobile chinoise racontent une histoire à rebours de ce qu'on imagine.

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Bernard Jullien Go to Bernard Jullien page et Arnaud Aymé Go to Arnaud Aymé page

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MOTS-CLES

voitures électriques , Chine , BYD , Succès , illusion , industrie automobile , écologie , crise , Economie , barrières douanières , exportations , marché intérieur , subventions

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Bernard Jullien
Bernard Jullien est économiste.
 
Il est directeur général du réseau international Gerpisa (Groupe d’étude et de recherche permanent sur l’industrie et les salariés de l’Automobile).
 
 
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Arnaud Aymé

Arnaud Aymé est le CEO France de Sia Partners. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Polytechnique de Madrid, il a mené l’essentiel de sa carrière au sein du cabinet. Depuis 20 ans, il a développé l’activité dans le secteur de l’énergie puis dans les secteurs du transport et de l’industrie. A ce titre, il intervient régulièrement dans la presse économique et généraliste, comme spécialiste de ces secteurs.