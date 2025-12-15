CULTURE

15 décembre 2025

Éditer à contre-courant : les éditions Cardinales misent sur l’Histoire et la bibliophilie

Lancées il y a à peine un mois, les éditions Cardinales ont fait une entrée remarquée sur la scène littéraire. Malgré leur caractère indépendant, les Cardinales se sont donnés une mission ambitieuse : refaire de l’Histoire une source d’inspiration et du livre un objet de collection. Atlantico a rencontré Guilhem Barbet et Benjamin Fayet, deux des trois fondateurs de cette nouvelle maison d’édition à histoires.