Guilhem Barbet et Benjamin Fayet viennent de lancer les Editions Cardinales.
CULTURE
15 décembre 2025
Éditer à contre-courant : les éditions Cardinales misent sur l’Histoire et la bibliophilie
Lancées il y a à peine un mois, les éditions Cardinales ont fait une entrée remarquée sur la scène littéraire. Malgré leur caractère indépendant, les Cardinales se sont donnés une mission ambitieuse : refaire de l’Histoire une source d’inspiration et du livre un objet de collection. Atlantico a rencontré Guilhem Barbet et Benjamin Fayet, deux des trois fondateurs de cette nouvelle maison d’édition à histoires.
5 min de lecture
Guilhem Barbet est cofondateur des Editions Cardinales. Il est également chargé de la création dans une agence de publicité où, depuis 10 ans, ses campagnes sont primées en France comme à l’international.
Benjamin Fayet est journaliste et co-fondateur des éditions Cardinales.
Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).
