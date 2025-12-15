POLITIQUE
Guilhem Barbet et Benjamin Fayet viennent de lancer les Editions Cardinales.

CULTURE

15 décembre 2025

Éditer à contre-courant : les éditions Cardinales misent sur l’Histoire et la bibliophilie

Lancées il y a à peine un mois, les éditions Cardinales ont fait une entrée remarquée sur la scène littéraire. Malgré leur caractère indépendant, les Cardinales se sont donnés une mission ambitieuse : refaire de l’Histoire une source d’inspiration et du livre un objet de collection. Atlantico a rencontré Guilhem Barbet et Benjamin Fayet, deux des trois fondateurs de cette nouvelle maison d’édition à histoires.

Guilhem Barbet Go to Guilhem Barbet page , Benjamin Fayet Go to Benjamin Fayet page et Gabriel Robin Go to Gabriel Robin page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Guilhem Barbet

Guilhem Barbet est cofondateur des Editions Cardinales. Il est également chargé de la création dans une agence de publicité où, depuis 10 ans, ses campagnes sont primées en France comme à l’international.

Benjamin Fayet

Benjamin Fayet est journaliste et co-fondateur des éditions Cardinales.

Gabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

