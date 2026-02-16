POLITIQUE
Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine discutent et posent pour les photographes après leur arrivée à la base militaire conjointe Elmendorf-Richardson d'Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025, pour un sommet américano-russe sur l'Ukraine.
SOUPCONS

16 février 2026

Donald Trump sous influence russe ? Voilà ce que l’on sait du potentiel kompromat au coeur de l’affaire Epstein

S'il n’y a pour l’instant pas de preuves que la Russie ait utilisé Epstein pour obtenir un « kompromat » sur Donald Trump, de nombreux éléments laissent penser que le président américain pourrait être sous influence russe.

Photo of Phillips P. O'Brien
Phillips P. O'Brien Go to Phillips P. O'Brien page

MOTS-CLES

Donald Trump , Vladimir Poutine , Russie , kompromat , affaire Epstein , Jeffrey Epstein

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Phillips P. O'Brien image
Phillips P. O'Brien

Phillips Payson O'Brien est Professeur d'études stratégiques à l’Université St Andrews. Il est l’auteur de How the War was won et The Second Most Powerful Man in the World. Il est rédacteur en chef de War in History. Il a aussi joué un rôle de premier plan en tant que commentateur sur les questions de défense et le débat sur l'indépendance écossaise. Il a témoigné devant des commissions parlementaires britanniques. Il est également apparu dans les médias comme la BBC et STV, et a publié des articles d'opinion dans le Scotsman et le Scottish Herald.

