Donald Trump sous influence russe ? Voilà ce que l’on sait du potentiel kompromat au coeur de l’affaire Epstein

Phillips Payson O'Brien est Professeur d'études stratégiques à l’Université St Andrews. Il est l’auteur de How the War was won et The Second Most Powerful Man in the World. Il est rédacteur en chef de War in History. Il a aussi joué un rôle de premier plan en tant que commentateur sur les questions de défense et le débat sur l'indépendance écossaise. Il a témoigné devant des commissions parlementaires britanniques. Il est également apparu dans les médias comme la BBC et STV, et a publié des articles d'opinion dans le Scotsman et le Scottish Herald.