POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundUn beau roman attachant, baroque et énergique

Un beau roman attachant, baroque et énergique

ATLANTI-CULTURE

5 janvier 2026

"Dolores" de Philippe Djian : Un beau roman attachant, baroque et énergique

De : Philippe Djian Julliard Partition le 2 octobre 2025 217 pages 22 €

Photo of Jérôme Chave
Jérôme Chave Go to Jérôme Chave page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Philippe Djian , Dolores , Julliard , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Chave image
Jérôme Chave

Jérôme Chave est Directeur chercheur CNRS au Laboratoire Évolution et Diversité Biologique (EDB) de l’Université Toulouse III.

Populaires

1Du Venezuela à l’Iran : d’une chute de régime à l’autre ? Ce jeu de dominos qui pourrait s'enchaîner de Caracas à Téhéran
2Venezuela : derrière le coup de Trump, un bouleversement majeur sur les marchés énergétiques mondiaux
3Et voilà ce que les différents bots IA prédisent pour 2026 lorsqu’on leur pose la question
4Iran : révélations sur le dispositif israélien visant à accélérer la chute du régime depuis l’intérieur
5Droit vs rapport de force au Venezuela… et en Iran : voilà pourquoi le débat sur Trump passe largement à côté de la réalité du XXIe siècle
6Iran : ces discrets “coups de pouce” que préparent les Américains pour accélérer la chute du régime des mollahs
7La grande illusion : mais que reste-t-il du macronisme ?