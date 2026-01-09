AMBIGUITE STRATEGIQUE

9 janvier 2026

D’immenses opérations d’escroquerie en ligne prospèrent dans le Myanmar en guerre - Et voilà pourquoi

En Asie du Sud-Est, l’industrie mondiale des escroqueries en ligne prospère malgré les conflits armés et les opérations de répression. À partir d’un travail de terrain mené le long des frontières du Myanmar avec la Chine et la Thaïlande, la chercheuse Xu Peng montre comment les contrôles frontaliers asymétriques, les intérêts économiques locaux et la fragmentation du pouvoir permettent aux réseaux criminels de s’adapter, de se déplacer et de survivre.