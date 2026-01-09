©
Des employés présumés de centres d'escroquerie et leurs victimes se reposent lors d'une opération de répression menée par la Force de garde-frontières karen (BGF) contre les activités illicites à Shwe Kokko, dans le canton de Myawaddy, à l'est du Myanmar, le 18 février 2025.
9 janvier 2026
D’immenses opérations d’escroquerie en ligne prospèrent dans le Myanmar en guerre - Et voilà pourquoi
En Asie du Sud-Est, l’industrie mondiale des escroqueries en ligne prospère malgré les conflits armés et les opérations de répression. À partir d’un travail de terrain mené le long des frontières du Myanmar avec la Chine et la Thaïlande, la chercheuse Xu Peng montre comment les contrôles frontaliers asymétriques, les intérêts économiques locaux et la fragmentation du pouvoir permettent aux réseaux criminels de s’adapter, de se déplacer et de survivre.
Xu Peng travaille au département d'études du développement de l'université SOAS de Londres.
