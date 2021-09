Deux pistes pour la reconversion d’Esther Benbassa 

La sénatrice française Esther Benbassa prend la parole lors d'un débat avant un vote au Sénat à Paris, le 22 mars 2016.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Jusqu’il y a peu encore elle était sénatrice EELV. Maintenant elle n’est plus que sénatrice tout court : le groupe écologiste du Sénat vient en effet de lui signifier son congé. Dégageait-elle trop de CO2 ? Une chose est sure en tout cas : elle polluait !

Les collaborateurs parlementaires d’Esther Benbassa l’ont accablée de toute part pour « harcèlement moral ». La sénatrice ex-EELV proteste mais reconnait cependant des « maladresses ».

On ne présente plus Esther Benbassa : l’espace d’Atlantico n’y suffirait pas. Piochons quand même dans son florilège. Elle a trouvé normal que lors d’une manifestation contre l’islamophobie des participants aient arboré l’étoile jaune.

D’ailleurs ça n’a en rien gêné les écologistes. Elle a continué avec une déclaration qui n’en manque pas de charme : « le voile n’est pas plus aliénant que la minijupe ». Imaginons une fille voilée en minijupe : elle serait doublement aliénée. Là non plus les écologistes n’ont pas réagi.

Il demeure que nous ne sommes pas inquiets pour l’avenir d’Esther Benbassa. Des lendemains radieux l’attendent. Elle trouvera une place de choix à la direction d’une organisation qui combattra l’islamophobie en France. Elle peut aussi prétendre à mieux. Esther Benbassa pourrait postuler pour le poste d’ambassadrice de France à Kaboul.

Là-bas, par sympathie pour les Talibans, elle porterait une burqa. Reste une question : aura-t-elle un grillage pour cacher ses yeux qui sont beaux ?

