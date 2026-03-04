POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s'exprime lors de la présentation du nouveau Meta Ray-Ban Display lors de la conférence Meta Connect 2025 à Menlo Park, en Californie, le 17 septembre 2025.
See image caption
See copyright

VIE PRIVEE ENVAHIE

4 mars 2026

Smart Glasses : Des sous-traitants Kenyans de Ray-Ban affirment devoir visionner des images intimes d'utilisateurs

Ce qui devait être une avancée technologique destinée à transformer la manière dont nous interagissons avec le monde — des lunettes intelligentes intégrant de l’intelligence artificielle — est en train de raviver un débat fondamental sur la vie privée, le consentement et la surveillance.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Ray-Ban , smart glasses , IA , Intelligence Artificielle , intimité , vie privée , Kenya

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage
2Frappes en Iran : six leçons géopolitiques majeures que sont incapables de voir ceux que leurs allergies à Trump et Israël aveuglent
3Après l’élimination de Khamenei, Rima Hassan ultime gardienne de la révolution islamique ?
4« Je suis venu en Occident parce que je voulais l'Occident, pas un bazar multiculturel » — Sohrab Ahmari, rédacteur en chef d'UnHerd U.S.
5Fin de la prime au sortant aux municipales : le signal avant-coureur d’un grand tremblement de terre politique ?
6Guerre au Moyen-Orient : cette flambée des prix de l’énergie que la France va subir alors qu’elle aurait parfaitement pu être maîtrisée
7Le syndicat des commissaires de police (SCPN) confirme que la menace de l’ultra gauche n'a pas été suffisamment prise en compte ces dernières années