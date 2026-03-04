VIE PRIVEE ENVAHIE
4 mars 2026
Smart Glasses : Des sous-traitants Kenyans de Ray-Ban affirment devoir visionner des images intimes d'utilisateurs
Ce qui devait être une avancée technologique destinée à transformer la manière dont nous interagissons avec le monde — des lunettes intelligentes intégrant de l’intelligence artificielle — est en train de raviver un débat fondamental sur la vie privée, le consentement et la surveillance.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS