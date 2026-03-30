EMBARRASSANT
30 mars 2026
Des journalistes du Washington Post appellent la Maison-Blanche… et découvrent qu’elle est rebaptisée « Epstein Island »
Tout commence mercredi 25 mars, lorsque Melania Trump, la femme du président des États-Unis, défile lors du sommet « Fostering the Future Together » avec un robot humanoïde répondant au doux nom de Figure 03.
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Vu sur:The Washington Post
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.