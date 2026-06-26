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Une vue de la Station Spatiale Internationale
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DANGER A TRES HAUTE ALTITUDE

26 juin 2026

Des fissures dans la Station spatiale internationale provoquent des fuites d'air : mais combien de temps encore pourra-t-elle rester habitable ?

Le 5 juin 2026, la NASA a ordonné aux cinq astronautes présents à bord de la Station spatiale internationale (ISS) de se réfugier dans un vaisseau spatial amarré et de se préparer à évacuer la station. La raison en était une fuite d'air persistante, mais qui s'aggravait, dans la section russe de l'installation.

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MOTS-CLES

iss , Station spatiale internationale , fuites d'air , fissures , NASA , astronautes , agences spatiales

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Christopher Newman

Christopher J. Newman (BA avec mention, PhD) est professeur de droit et de politique spatiaux à l'Université de Northumbria à Newcastle, au Royaume-Uni. Il se consacre à l'enseignement et à la recherche dans le domaine du droit spatial et a publié de nombreux travaux sur les fondements juridiques et éthiques de la gouvernance spatiale.