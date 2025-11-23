SEPTIEME ART

23 novembre 2025

Des films comme A Kind of Madness et Rose of Nevada nous aident à percevoir la démence différemment

Loin des représentations sombres et convenues de la démence, deux films récents – A Kind of Madness et Rose of Nevada – renouvellent notre regard sur cette maladie. En explorant l’amour, la perception du temps et l’identité à travers des récits sensibles et audacieux, ils invitent à reconnaître la profonde humanité des personnes atteintes de démence.