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Hadiya, une élève de 11 ans, participe à une manifestation organisée à Vienne (Autriche) contre l'interdiction du foulard dans les écoles, le 13 février 2026. Sa pancarte porte l'inscription : « Mon foulard, ma décision. »
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TENSIONS COMMUNAUTAIRES

26 août 2026

Des communautés musulmanes s'engagent à braver la nouvelle interdiction du voile aux fillettes de moins de 14 ans en Autriche

L'interdiction autrichienne du port du voile islamique pour les filles de moins de 14 ans doit entrer en vigueur le mois prochain.

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MOTS-CLES

communautés musulmanes , islam , voile , Autriche , mineurs , interdiction

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.