TENSIONS COMMUNAUTAIRES
26 août 2026
Des communautés musulmanes s'engagent à braver la nouvelle interdiction du voile aux fillettes de moins de 14 ans en Autriche
L'interdiction autrichienne du port du voile islamique pour les filles de moins de 14 ans doit entrer en vigueur le mois prochain.
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THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.
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A PROPOS DES AUTEURS
Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.