La Station spatiale internationale photographiée depuis le Crew Dragon Endeavour de SpaceX, le 8 novembre 2021.

La Station spatiale internationale photographiée depuis le Crew Dragon Endeavour de SpaceX, le 8 novembre 2021.

© NASA

DEFIS

4 décembre 2025

Des centres de données dans l'espace : 2027 sera-t-elle vraiment l'année où l'IA s'envolera vers l'orbite ?

Google a récemment dévoilé le projet Suncatcher, un projet de recherche ambitieux visant à construire un centre de données dans l'espace. Le géant technologique prévoit d'utiliser une constellation de satellites alimentés à l'énergie solaire, fonctionnant grâce à ses propres puces TPU et communiquant des données entre eux par laser.

Domenico Vicinanza Go to Domenico Vicinanza page

Domenico Vicinanza

Domenico Vicinanza est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en physique. Il a travaillé comme associé scientifique au Cern pendant sept ans. Ses recherches se sont principalement concentrées sur le développement d'un détecteur innovant de temps de vol pour l'une des plus grandes expériences de physique des hautes énergies pour le Grand collisionneur de hadrons à Genève. La conception du détecteur était basée sur des chambres à plaques résistives multigap (MRPC), atteignant une sensibilité de 70 picosecondes (la plus élevée jamais atteinte) et son utilisation dans une expérience à grande échelle a marqué une étape importante pour la physique des particules.

